La compañía francesa LVMH compra Tiffany por 16.000 millones de dolares

La empresa francesa de artículos de lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton confirmó la adquisición de la firma de joyas Tiffany & Co, basada en EE.UU. Las dos compañías comunicaron este lunes que habían llegado al acuerdo definitivo, pactando un precio de 135 de dolares por acción, así que la suma total de la transacción estará sobre los 16.200 millones de dolares. La operación será finalizada en el año 2020.

El grupo LVMH posee varias marcas de alta joyería y relojería, como Bvlgari, TAG Heuer y Dior Watches. Es también propietario de casas de perfumería y cosmética, entre ellas Parfums Christian Dior, Guerlain y Make Up For Ever.

"Tenemos un respeto inmenso y admiración por Tiffany, y vamos a desarrollar esta joya con la misma dedicación y perseverancia que hemos aplicado a todas nuestras casas", comentó Bernard Arnault, presidente y director general de LVMH. La compra permitirá al grupo francés fortalecer su posicionamiento en el sector de alta joyería y su presencia en el mercado de EE.UU. Arnault subrayó que se trata de una marca con "patrimonio incomparable y una posición única el mundo global de la joyería".

Por su parte, el director general de Tiffany, Alessandro Bogliolo, opinó que la operación fomenta el crecimiento sostenible de la marca. "Esta transacción, que ocurre en momentos de una transformación interna para nuestra legendaria marca, va a aportar más apoyo, recursos e impulso en nuestro camino a convertirnos en la casa de alta joyería de la nueva generación". La marca busca atraer a los consumidores más jóvenes y con los activos de LVMH podrá lograr sucesivas expansiones, señala France 24. Además, la ayudará a adaptarse a nuevos hábitos de los clientes, que incluyen un crecimiento de compras en línea. Se trata de un reto para las 300 boutiques de Tiffany en distintas partes del mundo.

El acuerdo ha sido definido como la mayor operación de la historia en el sector de joyería, indica Financial Times. El precio finalmente pactado fue superior a los 120 de dolares por acción que había ofrecido LVMH hace un mes, en el momento de presentar la propuesta.

Tiffany & Co fue fundada en 1837. Su fama se relaciona con la película "Desayuno en Tiffany's", estrenada en los años 1960 y protagonizada por la célebre actriz estadounidense Audrey Hepburn. Recientemente la tienda de Nueva York que aparece en la película abrió un café con menú de desayunos.