López Obrador reitera que no permitirá la injerencia extranjera en México a pesar de las "presiones"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no permitirá la injerencia extranjera en su país, al tiempo que exhortó al Congreso de EE.UU. a aprobar el acuerdo comercial conocido como el T-MEC.

Los comentarios sobre la injerencia extranjera se produjeron luego de que grupos opositores en México hicieran un llamado a EE.UU. para que catalogue a los narcotraficantes como terroristas, lo que podría abrir una puerta para que agentes estadounidenses armados realicen operaciones en territorio mexicano, con la justificación de erradicar la violencia de los cárteles de la droga.

"Hay presiones. Lo lamentable es que un gobierno como el de EE.UU., el presidente Donald Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país y, sin embargo, en nuestro país haya algunos que estén demandando casi casi una intervención. Eso nunca jamás lo vamos a aceptar. Tiene que ver con una concepción conservadora", dijo el presidente mexicano.

En su conferencia matutina del lunes, López Obrador enfatizó que su Administración ha optado por un cambio de estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales, y aseguró que el nivel de violencia que vive el país es consecuencia de los "remanentes" de la política ejercida durante los últimos 12 años.

"No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", dijo.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recalcó que es "inconveniente e innecesario" calificar como terrorismo a la delincuencia organizada y, con base en ese argumento, solicitar injerencia del Gobierno estadounidense: "porque es acceder a que haya una acción directa de EE.UU. en nuestro territorio. Eso nunca lo vamos a aceptar".

México mandará misión diplomática a EE.UU. por el T-MEC

Por otra parte, México también pidió al Congreso de EE.UU. ratificar el acuerdo comercial del T-MEC, más allá de las disputas internas que existen entre integrantes de los partidos Demócrata y Republicano, de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses en 2020.

En este sentido, López Obrador pidió a los congresistas, y en específico a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, no detener más la ratificación del acuerdo comercial.

"Nosotros hemos cumplido con todos los compromisos, hemos estado en comunicación con legisladores del Partido Republicano y con legisladores del Partido Demócrata. Hemos llevado acuerdos y compromisos y los hemos cumplido todos", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador también adelantó que esta misma semana su Gobierno enviará una misiva a Pelosi para exhortarla a cumplir con la aprobación del T-MEC.

"Pedimos, de manera respetuosa, que no se mezcle la política electoral, las diferencias que se tienen en EE.UU. con motivo de las elecciones, con un asunto tan importante para la cooperación y el desarrollo de Canadá, de EE.UU. y de México, y que ya no se demore la aprobación", apuntó el presidente mexicano.