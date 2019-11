Bolsonaro promueve una ley para desalojar a los invasores de tierras en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este lunes que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para permitir operaciones especiales para expulsar a las personas que invaden propiedades rurales.

Este proyecto busca permitir la utilización de la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que consiste en operaciones, autorizadas exclusivamente por la Presidencia de la República, en las que participan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal por un tiempo limitado.

En la actualidad, según señaló Bolsonaro este lunes a la salida del Palacio de Planalto en Brasilia, los gobernadores retrasan el envío de la policía militar para sacar a los invasores de las propiedades. "Cuando los marginales invaden las haciendas, y el juez determina su recuperación, ya es casi como una regla que los gobernadores lo retrasen. Nuestro proyecto podría tener un GLO en el campo para llegar y echar al tipo", comentó.

Bolsonaro explicó que cuando se convoca la GLO es "para combatir actos de terrorismo, defender vidas inocentes y la destrucción de patrimonio público y privado o la quema de autobuses". Y añadió que "no es una acción social para llegar con flores en la mano, es para estar preparado y terminar con un desorden".

El mandatario defendió la propiedad privada como uno de los pilares de la democracia y aseguró que una recuperación inmediata de las tierras ayuda a que no se produzcan otras invasiones. "Si das una respuesta urgente, inhibes a los demás que quieran hacer eso", aseveró.

"Dejo bien claro que esto debe de pasar por el Parlamento. No es ninguna medida impuesta por mi parte. Si el Parlamento piensa que así deber de ser tratada la propiedad privada, aprueba. Si cree que la propiedad privada no vale nada, no aprueba", dijo Bolsonaro, quien aseguró que "la bancada ruralista tiene unos 200 parlamentarios, todos lo van a aprobar".

La matanza de Eldorado do Carajás

En 1966, tuvo lugar la conocida como la matanza de Eldorado do Carajás, una operación de la Policía Militar que dejó 19 personas muertas, muchas de ellas por disparos a quemarropa, en el estado brasileño de Pará, al desalojar una marcha del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) que protestaba contra la demora del Gobierno en la expropiación de terrenos.

El MST, fundado en 1984 y considerado una de las mayores movimientos campesinos de América Latina, lucha por la reforma agraria y busca la redistribución de las tierras improductivas.

Desde aquella masacre, según la Folha de S. Paulo, los gobiernos estatales, han adoptado una postura de cautela en el cumplimiento de las decisiones judiciales para evitar nuevas tragedias. Ya desde su campaña, el MST ha estado en la mira del ultraderechista, que ha definido en varias ocasiones la ocupación de tierras de "actos terroristas".

La semana pasada, el mandatario presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca eximir de posibles castigos a policías y militares durante las operaciones efectuada bajo la GLO.