VIDEO: Policía boliviana detiene en su casa a exdiputada electa del partido de Morales cuando ofrecía una entrevista

La Policía de Bolivia detuvo este lunes a la exdiputada electa del Movimiento al Socialismo (MAS), Deisy Judith Choque, cuando ofrecía un mensaje a periodistas locales en la entrada de su casa.

Choque se encontraba hablando con medios locales sobre su situación jurídica, cuando miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron e ingresaron a su domicilio.

"Yo no me estoy escapando, estoy en mi casa, siempre he estado en mi casa", dice la política del MAS, partido del mandatario depuesto, Evo Morales, cuando hombres con chalecos antibalas entran a su casa. Posteriormente, ocho oficiales la escoltan y la suben a una camioneta.

Deisi Choque ex Candidata por el MAS en Montero acaba de ser detenida en su domicilio, ase 40 minutos. pic.twitter.com/Ak5hLP5teI — ORG. YAYEYORAYÉ (@yayeyoraye) November 25, 2019

Choque fue electa como diputada por la circunscripción 52 (ciudad de Montero) en los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron anulados por la Cámara de Diputados y Senadores, con mayoría del MAS, tras aprobar el Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio, que contempla la convocatoria a nuevas elecciones y la reconfiguración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A Judith Choque y a su hermano Bismarck los acusan de ser autores intelectuales y materiales de las muertes de Mario Salvatierra, de 55 años y Marcelo Terrazas, de 48, quienes fallecieron por arma de fuego el 31 de octubre durante los enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente depuesto Evo Morales en la ciudad de Montero, departamento Santa Cruz.

"Injerencia política"

Por su parte, el abogado defensor de Judith Choque, Oscar Mario Peña, acusó al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, de injerencia política en la investigación y detención de la exdiputada electa del MAS.

"Considero que mi defendida es una 'perseguida política' porque el mismo abogado que se constituye hoy de acusador, lamentablemente está de ministro en este Gobierno", señaló Peña, según información publicada por El Día.

Tras el golpe de Estado contra Evo Morales y la autoproclamación como presidenta interina de la exsenadora Jeanine Áñez, varios funcionarios de peso del círculo más cercano al mandatario depuesto, así como importantes figuras del MAS, han sido detenidos por el Gobierno de facto.

Gerardo García, vicepresidente del MAS, fue detenido bajo el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado. También fue aprehendido el secretario de Transparencia de partido, Ramón Caro.

Casi treinta funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han sido detenidos, incluyendo la expresidenta del órgano, María Eugenia Choque, así como los vocales Antonio Costas, Édgar Gonzales y Lucy Cruz.

Además, Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo irá "a la cacería" de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien se encuentra asilado con Morales en México.

El viernes pasado, Murillo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra Morales por "sedición" y "terrorismo".

Represión

El Gobierno de facto ha sido señalado por la represión contra simpatizantes de Morales, quienes se oponen al golpe de Estado y piden el regreso del mandatario depuesto. El pasado 15 de noviembre, nueve personas murieron durante la represión policial y militar contra cocaleros de Cochabamba.

Cuatro días después, un violento operativo militar y policialen la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, dejóocho personas muertas y varias heridas.

En el contexto del conflicto postelectoral, al menos 32 personas han fallecido en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo.