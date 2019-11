Abren en Nueva Zelanda el primer banco de esperma VIH positivo del mundo

Los donadores de este banco de esperma son portadores del virus VIH, pero no pueden transmitirlo, ya que están en tratamiento efectivo.

En un esfuerzo por reducir el estigma que padecen personas con el virus de VIH, han abierto en Nueva Zelanda 'Sperm Positive', el primer banco de esperma de VIH positivo en el mundo, informa el sitio web de noticias Stuff.

Sperm Positive empezó contres donantes portadores del virus que viven con una carga viral indetectable, lo que significa que la cantidad de virus en sangre de un persona infectada es tan baja que no puede ser detectada mediante métodos de análisis estándares. Esto no quiere decir que la persona esté curada, si no que el tratamiento al que se han sometido está funcionando correctamente y por lo tanto es intransmisible.

La motivación a la hora de crear este banco fue la de tener un impacto significativo en todas las áreas donde el estigma aún existe, indican en su página web.

Mark Thomas, médico de enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Auckland, cree que Sperm Positive es una buena idea. Según explica, después de trabajar con personas diagnosticadas con el VIH durante 30 años ha detectado cambios en la opinión pública, por lo que espera que se elimine la desinformación acerca del virus y sus formas de contagio, informa 7News.

"Me alegra decir que en este tiempo ha habido grandes cambios en la comprensión pública del VIH, pero muchas personas que viven con el VIH aún sufren el estigma", dijo.