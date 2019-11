VIDEO: Un niño daltónico ve los colores por primera vez en la vida y sus emociones conmueven a la Red

Jonathan Jones, un niño de 12 años con daltonismo y un alumno del 7.º grado de un colegio en el estado de Minesota (EE.UU.), por primera vez en su vida logró ver los colores, después de que el director, Scott Hanson, que también es daltónico, le proporcionara un par de gafas con filtros ópticos especiales.

"Los colores me atacaron, mamá", cita The Washington Post la confesión de Jonathan hecha a su madre, tras probar las gafas destinadas a mejorar la percepción del color. El video, que se hizo viral en la Red, muestra a Jones que mira a su alrededor, sonríe y ríe junto con sus compañeros de clase. Luego se quita las gafas y de repente se echa a llorar sobrepasado por las emociones.

La familia del chico explicó que, aunque no podía permitirse comprar las gafas para su hijo (lentes que cuestan entre 269 y 429 dólares), ahorraría la suma necesaria para que Jonathan viera el mundo en color. "No era una cuestión de si o no, sino de cómo íbamos a presupuestar esto", dice Carole Jones, la madre.

Tras aparecer el video en la Red, familiares, amigos e incluso desconocidos se movilizaron para crear un fondo GoFundMe cuya meta principal era acumular la suma necesaria de 350 dólares para luego proporcionar las gafas a Jonathan y un compañero de clase con el mismo problema.

El resultado superó las posibles expectativas de la familia Jones. El fondo acumuló más de 28.000 dólares. La suma, según declararon los Jones, será invertida en comprar gafas para otros estudiantes daltónicos que no puedan pagarlas. Por su parte, EnChroma, la compañía que fabrica las gafas, aseguró que será el socio de los Jones y donará un par de gafas gratis por cada par comprado con el dinero del fondo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!