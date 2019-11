En busca de un Gobierno para España: los inconvenientes que enfrenta Pedro Sánchez

Ciudadanos durante la campaña sostuvo que no bloquearía la formación de un nuevo Gobierno, pero tras su debacle electoral ya ha manifestado en varias ocasiones que ya que el PSOE se ha unido a "comunistas y separatistas", no se puede llegar a acuerdos con él.

Sin embargo, si los socialistas contasen con el apoyo de Ciudadanos no necesitarían negociar con partidos independentistas, porque ya no necesitarían sus votos.