Detienen en Uruguay al exmilitar que amenazó de muerte en un video a 'Pepe' Mujica, Tabaré Vázquez y Daniel Martínez

Carlos Techera transmitió un mensaje por Facebook en el que les dijo a los líderes del Frente Amplio que "no van a tener la misma suerte del 73", año en que inició el golpe de Estado.

El exmilitar Carlos Techera fue detenido esta mañana por haber difundido un video en redes sociales donde se muestra amenazando al expresidente José 'Pepe' Mujica, al actual mandatario Tabaré Vázquez y al candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez.

En su mensaje, transmitido en vivo por Facebook antes de la segunda vuelta electoral del 24 de noviembre, Techera expresó: "Le voy a decir una cosa al retardado este de Martínez y a este imbécil de Mujica. Van a perder las elecciones. Hoy se van. Hoy Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional (PN) van a ser Gobierno, les guste o no".

Asimismo, durante la veda aseveró: "Si cometen el error de atentar contra la seguridad de Lacalle Pou o contra las instituciones de la patria o la Constitución de la república por perder las elecciones, no van a tener la misma suerte del 73". Ese año, comenzó el golpe de Estado que daba inicio a la dictadura militar.

El mensaje intimidatorio contra los líderes de la centroizquierda uruguaya continuó: "Si ustedes quieren tener un problema contra los militares, lo van a tener y gratis. La única diferencia es que no va a ser el 73, esta vez la quedan todos, tupamaros o no. Así de simple, así de fácil". Y reiteró: "Esta vez no salen vivos, a ver si fui claro ahora".

Tendrá que declarar ante el fiscal

Acto seguido, la bancada del FA votó por unanimidad presentar una denuncia penal, y el senador Juan Castillo la radicó este martes ante la Fiscalía al considerar que se trataba de "amenazas de muerte". Tras la detención, se dio a conocer que el antiguo militar declarará ante las autoridades al mediodía, adelanta El Observador.

Antes de su aprehensión, en una entrevista con Radio Universal se mostró arrepentido: "El que me equivoqué fui yo y no tengo excusa", sostuvo.

El año pasado, Techera había intentado ser precandidato presidencial por el PN, y en reportajes con medios locales se autodefinía "peor que Bolsonaro", el mandatario derechista de Brasil.