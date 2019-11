"Nos retiramos": Filtran audio de carabineros en Chile en el que confiesan que están "superados"

Este martes, se filtró un audio de oficiales del cuerpo de Carabineros de Chile, en el que uno de los policías confiesa que están "absolutamente superados", cuando les tocó enfrentar una turba en la ciudad de Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, en la Región de Valparaíso.

El hecho se registró cuando los uniformados fueron a hacer frente a un saqueo que decenas de personas causaban al centro comercial Portal Belloto. Antes de dirigirse a la edificación, la turba levantó barricadas en varias calles de acceso.

Los policías, según el audio filtrado en el que habla el prefecto de Carabineros de Marga Marga, coronel Roberto Troncoso, no dieron abasto para contener a las decenas de personas que se encontraban en el edificio.

"En este minuto en Quilpué, Centenario con Baden Powell, estamos siendo superados, los adversarios están con barricadas, lanzamiento de molotov, piedras... de todo", se oye en el audio.

El mismo oficial dice: "No tenemos gas, no nos queda absolutamente nada de gas, pero estamos resistiendo, queda constancia de todo ello, estamos resistiendo, solamente con el cuerpo y los escudos".

Además señala que, como la Justicia les tiene "prohibido usar escopetas", solicitaron el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI). De inmediato anuncia: "Nos retiramos de El Belloto. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados (...) Está la cagá".

"No estamos obligados a lo imposible. No estamos obligados a lo imposible (…) hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede", agrega.

Episodios como estos se han vivido en varias oportunidades en Chile desde que comenzaron las manifestaciones contra el Gobierno de Sebastián Piñera, el pasado 18 de octubre.

Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, grupos minoritarios terminan en enfrentamientos con los carabineros, sobre quienes pesan múltiples denuncias por abuso de la fuerza durante las manifestaciones.

El propio presidente Piñera reconoció la semana pasada que "hubo uso excesivo de la fuerza" y "no se respetaron los derechos de todos" durante las protestas.