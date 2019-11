Acusan a eBay y Amazon de vender cosméticos ilegales con mercurio

La tienda 'online' Amazon se ha visto obligada a eliminar una serie de cremas para aclarar la piel de sus sitios web en Reino Unido y EE.UU., mientras que eBay está revisando algunos productos en su plataforma, después de que una nueva investigación realizada por una organización internacional revelara niveles ilegales de mercurio en dichos cosméticos.

La coalición global de ONG ambientales Zero Mercury Working Group (ZMWG) informó este miércoles que este año había realizado pruebas de los aclaradores de la piel de varias plataformas de comercio electrónico y tiendas locales.

Descubrió que 95 de 158 productos probados en 12 países contenían niveles prohibidos de mercurio, de los cuales 65 se vendían a través de tiendas 'online'. El nivel de mercurio, que es tóxico y puede causar serios problemas de salud, varió de 40 partes por millón a más de 130.000 partes por millón, según ZMWG.

Productos ilegales en Amazon y eBay

En Amazon, el grupo probó 25 productos y descubrió que 20 de ellos, vendidos en EE.UU., Reino Unido y la India, tenían niveles de mercurio que excedían la norma establecida por el Convenio de Minamata de la ONU sobre esta sustancia.

"Todos los vendedores del mercado deben seguir nuestras pautas de venta y aquellos que no lo hagan estarán sujetos a acción, incluida la posible eliminación de su cuenta. Los productos en cuestión ya no están disponibles", aseguró un portavoz de Amazon Reino Unido en un comunicado enviado a The Wall Street Journal.

En eBay, ZMWG probó 32 aclaradores de la piel, descubriendo que la compañía ha vendido al menos 10 productos que no cumplían con las limitaciones en Bélgica y 7 en EE.UU. La compañía afirmó que estaba revisando su sitio para los productos identificados por ZMWG.

Amenaza oculta

"Un problema importante es que ninguno de los productos incluye el mercurio como ingrediente en la etiqueta, por lo que es imposible que una persona sepa que el producto podría ser mortal", lamentó Sonya Lunder, portavoz del Sierra Club, que trabajó con ZMWG y The Beautywell Project en las pruebas de productos.

Muchas de las marcas ya han sido identificadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. y otras agencias gubernamentales por contaminación con mercurio, lo que debería facilitar a los mercados mantener los productos fuera de los sitios de venta 'online', agregó Lunder.