El Ejército de EE.UU. espera disponer de 'supersoldados' con extraordinarias capacidades en 2050

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías podría desembocar en que para 2050 en los campos de batalla estén plagados de los soldados con una visión y audición portentosas, muy fuertes e incansables y hasta con dominio de la telepatía, estiman expertos del Pentágono en su reciente estudio titulado 'Cyborg Soldier 2050: Human / Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD' (Soldado Cíborg 2050: Fusión Humano-Máquina y las implicaciones para el futuro del Departamento de Defensa).

El portal Popular Mechanics detalló los cuatro aspectos del informe.

1. Los soldados estadounidenses usan hoy en día gafas de visión nocturna voluminosas y relativamente pesadas. El informe del Pentágono contempla la posibilidad de desarrollar lentes de contacto con la misma capacidad, quizás provistos con un zoom digital.

2. Desarrollo de un traje optogenético para recuperar la energía muscular en los soldados físicamente cansados.

3. Actualmente los soldados usan auriculares de protección auditiva para proteger las orejas del ruido de explosiones y disparos. Sin embargo, estos auriculares son grandes y se precisa un auricular mucho más pequeño y compacto, además de ser capaz de establecer la comunicación.

4. "El desarrollo de mejoras neuronales directas del cerebro humano para la transferencia de datos de forma bidireccional", dice el informe. En otras palabaras se trata de la telepatía, un avance revolucionario en las capacidades de guerreros del futuro.

Se predice que esta tecnología facilitará la capacidad de lectura y escritura entre humanos y máquinas y entre humanos a través de interacciones cerebro a cerebro.

Es decir, la telepatía entre humanos permitiría a los soldados compartir la información en campo de batalla instantáneamente y sin recurrir a dispositivos de comunicación.

Implicaciones sociales

El informe indica que la posibilidad tecnológica no sería el único determinante de cuándo y cómo los soldados reciben dicho equipo. Estas asombrosas capacidades podrían tener profundas implicaciones en la sociedad en general, implicaciones que podrían ralentizar o acelerar la adopción estas tecnologías por los militares.

"La telepatía, ese 'santo grial' de las comunicaciones interpersonales durante siglos, probablemente tampoco será barata, y su uso sería restringido solo a efectivos de fuerzas de operaciones especiales", indica Popular Mechanics.