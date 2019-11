"La experiencia siniestra": el polémico seminario sobre satanismo impartido en una universidad pública española

Este jueves se imparte en la facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un seminario titulado 'La experiencia siniestra. Seminario de Satanismo y Sendero de la Mano Izquierda', organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (AJICR), en colaboración con la asociación Satanistas de España.

El seminario aborda, según sus propios organizadores, "uno de los temas más controvertidos en Ciencias de las Religiones", a través de diversas ponencias temáticas con títulos como 'Satán en los inicios del judaísmo', 'La figura del maligno en la ficción televisiva' o 'Satanismo: más allá de una única realidad'.

La esencia del satanismo, los elementos que lo integran y el cuestionamiento de los mitos y las diversas connotaciones que rodean a este conjunto de creencias serán en todo caso los temas centrales de esta jornada académica.

Pero ahí no acaba todo: los organizadores del evento, además, prometen una "imponente performance ritual" que se celebrará tras el seminario, pero no en la facultad, sino en un bar del centro de Madrid, ya por la noche.

No ha trascendido el contenido previsto en ese ritual, pero el presidente de Satanistas de España, Miguel Pastor, ya ha rebajado las expectativas más morbosas en declaraciones al diario Público: "No, no vamos a sacrificar una cabra ni un bebé".

"Ídolos malignos" y "apología del Mal"

No obstante, el curioso evento universitario ha generado el rechazo en ciertos sectores de la población, como atestigua una peticiónen la plataforma virtual Change.org, que pretende evitar "que en la universidad pública se permita la difusión de pseudoreligiones que hacen apología del Mal, veneran ídolos malignos y animalizan al ser humano, y cuyas prácticas han causado y causan miles de víctimas en el mundo entero".

Esta contra-iniciativa ha tenido un éxito muy limitado, insuficiente en cualquier caso para suponer un obstáculo a la celebración del evento, ya que ni siquiera ha logrado reunir las 1000 firmas que se propuso como meta.

No obstante, sí se ha registrado, al parecer, un pequeño incidente durante una de las pausas del seminario, según ha informado este mismo jueves uno de los asistentes, vía Twitter. De acuerdo con este testimonio, un grupo de cinco encapuchados habrían irrumpido en la facultad universitaria haciendo el saludo fascista y, al grito de "¡Viva Cristo Rey!", habrían lanzado una serie de panfletos.

Momento surrealista del mes. En el descanso de un evento sobre satanismo (@Satanistas_esp, @ajicr_), ahora en la Complu, un grupo de cinco encapuchados han irrumpido con el brazo en alto y, al grito de "¡Viva Cristo Rey!", han tirado varios panfletos como este. ¿Regreso a los 70? pic.twitter.com/ATAUbhvu90 — David Cuevas (@DCuevasC) November 28, 2019

El texto de estos panfletos permite inferir que los protagonistas de este "momento surrealista" serían militantes del Sindicato Español Universitario, una organización estudiantil vinculada al partido político de extrema derecha e inspiración fascista Falange Española.

El satanismo como postura filosófica

El satanismo podría definirse genéricamente como un conjunto de creencias o fenómenos sociales que hacen veneración o admiración de Satanás o alguna figura similar. Sin embargo, este tipo de veneración admite muchos matices, que se traducen en múltiples maneras de entender el satanismo.

Desde la propia asociación Satanistas de España explican que ellos no practican la adoración a Satán, y aclaran que el satanismo "busca que cada individuo se autodivinice de manera responsable", aclarando que para ellos "Satán (o Lucifer) es un símbolo de espíritu crítico, orgullo y rebeldía, así como de la búsqueda del conocimiento, la libertad y el placer".

Y es que, contrariamente a la creencia popular, este enfoque del satanismo, conocido como satanismo laveyano, no implica de ninguna manera un "culto al diablo" como símbolo del mal. Es en realidad una filosofía atea, que afirma al individuo como su propio "dios". Desde esta perspectiva, Satanás es visto como un personaje mítico, literario, que funciona como un símbolo de desafío para el conservadurismo de las principales corrientes filosóficas y religiosas, y en especial de las llamadas religiones abrahámicas (principalmente el cristianismo, el judaísmo y el islam), que ven a este personaje como su antítesis.

Desde Satanistas de España también aclaran que su asociación no tiene "nada que ver con las llamadas sectas destructivas". "Tampoco tenemos ritos de paso, ni sacrificamos animales o personas. Si buscas hacer esas cosas, no eres bienvenido", añaden.

Una de las ramas más conocidas del satanismo es la que se ha materializado en el llamado Templo Satánico, que ya es una organización oficialmente reconocida como religión en EE.UU.