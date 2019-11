Junta educativa de un distrito escolar de Ohio vota 5-0 para permitir que los maestros estén armados en los colegios

La Junta de Educación del distrito escolar Indian Creek, en el condado de Jefferson, Ohio (EE.UU.), resolvió autorizar a los maestros a portar armas –con disimulo, se dice– dentro de los recintos educativos. Según informó este martes el canal WTRF, la decisión fue aprobada por unanimidad en una reunión celebrada en la noche del martes 26 de noviembre.

Las armas escondidas han sido un tema importante dentro del distrito escolar durante los últimos seis años, sostuvo el presidente de la junta, Ted Starkey. Junto con él, los otros cuatro miembros de la junta apoyaron la iniciativa 5 a 0.

"En un mundo perfecto no tendríamos que estar discutiendo alternativas como esta", afirmó. "No tendríamos que estar discutiendo las maneras de reducir a un asesino en nuestras escuelas, pero la historia reciente nos ha demostrado que eso sucede en nuestro mundo y no hay indicios de que vaya a detenerse", dijo.

Un alumno de 13 años se suicidó en marzo del 2018 en una escuela de Ohio (en la ciudad de Massillon), al pegarse un tiro de rifle cuando pretendía matar a algunos de sus compañeros. Otro de los recientes casos de tiroteo escolar se registró en Ohio en septiembre del 2017, en la ciudad de Columbus. Meses antes, en enero del 2017, un adolescente de 17 años disparó una escopeta e hirió a dos personas.

Indian Creek es el segundo distrito del valle del río Ohio en dar luz verde a la medida de autodefensa frente a eventuales agresiones a mano armado contra los alumnos y profesores. También el distrito escolar Edison permitió este año al gremio portar armas en los colegios.

El personal que opte por entrar en su escuela con un arma oculta deberá cumplir clases de capacitación cada mes y solicitar el pertinente certificado anualmente.

Starkey sostiene que ha llegado el tiempo para una mejor respuesta a los ataques a recintos escolares y que esa es la razón de que Ohio permita que los maestros se armen.