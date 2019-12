China quiere que EE.UU. elimine los aranceles como punto de partida para alcanzar un acuerdo comercial

"Podrían ser flexibles sobre la cantidad de aranceles que deben ser eliminados, siempre y cuando sea proporcional", asegura un ex alto funcionario chino a Global Times.

China quiere que la eliminación de los actuales aranceles impuestos por Washington sea una condición 'sine qua non' desde la primera fase de negociación del acuerdo comercial con EE.UU., informa Global Times.

Según el periódico, fuentes con conocimiento directo de las conversaciones subrayan que China considera que "EE.UU. tiene que eliminar los aranceles actuales, no los planeados, como parte del acuerdo" si quiere que la negociación prospere.

"Podrían ser flexibles sobre la cantidad de aranceles que deben ser eliminados, siempre y cuando sea proporcional", opina He Weiwen, ex alto funcionario comercial chino. "La guerra comercial comenzó con los aranceles [de EE.UU.], ¿cómo podría no haber una eliminación de ellos en un acuerdo?", hace notar Li Yong, vicepresidente del comité experto de la Asociación del Comercio Internacional de China.

Además, el periódico cita otra fuente familiarizada con el asunto que subraya que si las autoridades estadounidenses se han resistido a esta demanda es porque los aranceles eran su única arma en la guerra comercial y ceder en esto supone una "rendición" para EE.UU.

El pasado mes de octubre, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, declaró que se impondrán más aranceles contra Pekín a partir del 15 de diciembre si no se llega a un acuerdo comercial.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó el 19 de noviembre con aumentar los aranceles de mercancías chinas si Washington y Pekín no firman un acuerdo.

