Madre de un acusado de violar y asesinar a una veterinaria en la India propone quemar a su hijo "como fue quemada" la víctima

La madre de uno de los 4 acusados ​​de violar y asesinar a una joven veterinaria en la localidad india de Hyderabad, en el estado de Telangana, pidió justicia en el caso y la ejecución de su hijo, si es culpable del crimen, informa India Times.

"Si mi hijo es culpable, quémenlo del mismo modo como fue quemada", destacó Jayamma, madre de Chinakunta Chennakeshavulu.

Jollu Rajappa, padre de otro acusado, Jollu Shiva, se pronunció de manera semejante tras el suceso. "No quiero tener nada que ver con mi hijo. Lo repudié", afirmó, añadiendo que incluso no quiere asistir al juicio. "Está muerto para mí", reiteró, citado este lunes por el portal The Quint.

Mientras tanto, la madre de Jollu Naveen, Laxmi, admitió que no puede creer que su hijo cometiera el crimen e hizo hincapié en que "debe ser castigado" si su culpa es demostrada.

Por su parte, Molanbi, madre de otro acusado, Mohammad Areef, rechazó discutir las acusaciones contra su hijo. "No quiero saber nada sobre la violación", precisó.

El asesinato de Priyanka Reddy

El pasado martes, la joven veterinaria Priyanka Reddy, de 26 años fue violada y luego quemada por un grupo de hombres. Antes de desaparecer, llamó a su hermana y le dijo que encontró los dos neumáticos de su bicicleta pinchados y que algunos desconocidos le ofrecieron ayuda, pero que se sentía intimidada por otros hombres que estaban cerca.

La hermana le aconsejó que dejara la bicicleta, se dirigiera hacia una zona cercana de peaje y que tomara un taxi, pero Reddy no llegó a conseguirlo. Dos días después, la Policía encontró su cuerpo quemado en un 70% debajo de un puente. Cuatro hombres —Mohammad Areef, Jollu Shiva, Jollu Naveen y Chintakunta Chennakeshavulu— fueron arrestados y confesaron el crimen.