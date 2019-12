¿Una base legal para una intervención militar? Reunión de los cancilleres del TIAR para aumentar la presión sobre Venezuela

Este martes, los cancilleres de los Estados parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se reúnen en Bogotá (Colombia) para acordar nuevas acciones contra Venezuela. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del país latinoamericano, Diosdado Cabello, ha llamado a la movilización durante esta jornada para rechazar el citado tratado, al considerarlo obsoleto.

Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., quien asistirá al encuentro, dijo que en la reunión de este martes se discutirán "medidas que aumenten la presión y el aislamiento al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro, con los fines de detener su efecto desestabilizador en la región y de restaurar la democracia en Venezuela".

La Organización de Estados Americanos (OEA), convocante del encuentro, ha señalado que se hará seguimiento a la resolución aprobada el pasado 23 de septiembre, en una reunión del TIAR en Nueva York (EE.UU.).

En esa resolución se aprobó la imposición de mayores sanciones contra Venezuela, entre las que incluyen la identificación de "personas y entidades asociadas" al gobierno del presidente Maduro, que estén supuestamente "involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación, y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional".

También se decidió "identificar o designar" a personas que ejercen o han ejercido altos cargos públicos de la administración de Maduro, y que estén involucrados en hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos; a fin de "utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables".

A la cita asistirán, además de Colombia y una representación del diputado opositor venezolano Juan Guaidó, delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, EE.UU., Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Movilización en Caracas

Además del llamamiento de Cabello, el dirigente chavista Darío Vivas informó que este martes realizarán una marcha en Caracas "para denunciar al mundo la intención de agresión que tiene el imperialismo, a través del Gobierno colombiano, contra Venezuela con la activación del TIAR".

Venezuela ha denunciado como "ilegal" la activación de este tratado en contra del país. En septiembre pasado, tras la reunión en Nueva York y la consiguiente aprobación de la resolución, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenir en este tema.

Arreaza recordó que el artículo 53 de la carta de Naciones Unidas establece que "no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad".

¿Es posible aplicar el TIAR?

Venezuela dejó de formar parte del TIAR en 2012, al denunciarlo junto a Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Aunado a ello, la firma del acuerdo se dio en el marco de la OEA, de la que el país latinoamericano formalizó su salida el pasado 27 de abril.

Sin embargo, el regreso a este tratado fue impulsado el pasado mes de julio por la oposición venezolana y algunos países de la región, y crea una especie de marco legal que podría justificar una acción militar en el país latinoamericano.

El TIAR fue firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947, para la defensa mutua interamericana en el contexto del inicio de la Guerra Fría. "Fue promovido por EE.UU. para generar ese marco institucional y jurídico que justificara la intervención de EE.UU. eventualmente en conflictos armados en el resto del continente, sobre todo si se presumía que la Unión Soviética tenía algún tipo de injerencia en esos países", asegura en entrevista con RT Luis Quintana, analista internacional.

Para el especialista, desde un punto de vista jurídico, este mecanismo no es aplicable en el caso venezolano, porque el supuesto para aplicarlo que establece el tratado "es que Venezuela agreda a otro país, y eso no ha ocurrido". Venezuela no representa una amenaza militar o de carácter armado para ningún actor internacional", explica.

Sobre la posibilidad de una intervención en Venezuela, abanderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el opositor venezolano Juan Guaidó, Quintana considera que "sería muy grave" por "las consecuencias que pudiera traer en sus países y en toda la región", pero, en su opinión, "no cabe duda que el TIAR es lo que más se le acerca a servir de justificación de una posible operación militar en Venezuela".

Para finalizar, el analista internacional considera que la presión sobre el país latinoamericano se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, porque el Gobierno de Maduro "representa un desafío a los intereses hegemónicos de EE.UU. en la región". Por otro, el hecho de que Venezuela sea "la principal reserva de petróleo del mundo", lo que concentra los esfuerzos regionales para "derrocar" al Ejecutivo.