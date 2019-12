Una actriz chilena denuncia haber sido abusada en su infancia y recibir acoso actualmente

"Hoy me cansé de guardar silencio". Así comienza el texto que acompaña al video de Instagram con el que la actriz chilena Ingrid Cruz ha hecho público su dolor y su hartazgo, tanto por haber sido abusada sexualmente en su infancia como por estar recibiendo "amenazas y fotos asquerosas" diariamente en sus redes sociales.

"Me cansé de despertar y encontrarme con fotos agresivas, amenazas, fotos de penes y no hacer nada", explica la actriz, que también se refirió a los abusos que sufrió durante su niñez citando el ya célebre lema de la agrupación Las Tesis: "la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”.

"El violador eres tú –continuó diciendo Cruz en su grabación–, el que manda fotos a diario, el que acosa a las niñas, el que se queda callado".

"Son los policías: hice denuncias y nada pasó. Son los jueces: fui con abogados a hacer todo lo que se debía hacer como un ciudadano y nada pasó. Es el Gobierno", sentenció la actriz.

La intérprete aclaró que su reivindicación "no tiene que ver con una orientación política" determinada, sino con "la realidad que vivimos las mujeres de este país".

A ese respecto, recordó que en lo que va de año 41 mujeres han sido asesinadas en Chile y que, "en los últimos cuatro años, más de 12.000 niños y niñas han sufrido de abuso o violación".

Cruz reconoce que actualmente sufre "crisis de pánico" por "todas las cosas" a las que tuvo que hacer frente cuando era niña. "Pero hoy me paro de frente, porque no voy a aceptar que me sigan mandando fotos o amenazas, porque, si no es a mí, puede ser a unas niñas pequeñas que no saben cómo defenderse", asegura, advirtiendo al final de su video que "quedarse callado también es ser cómplice".