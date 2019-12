Una ciudad de EE.UU. que no puede pagar por policías nocturnos instalará cámaras de seguridad que serán monitoreadas por voluntarios

Los vecinos de Cave Junction, ubicada en Oregón (EE.UU.), planean compensar la falta de policías en la localidad mediante la instalación de cámaras de seguridad que serán monitoreadas por un grupo de voluntarios, según informó este lunes el portal Oregon Live.

Esta pequeña ciudad rural, donde viven solo unas 2.000 personas, no tiene su propia fuerza policial, por lo que el área está patrullada por los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Josephine. Sin embargo, la administración local sufrió significativos recortes presupuestarios en los últimos años que conllevaron una disminución de la presencia policial en la zona.

Como resultado, los oficiales solo tienen la posibilidad de patrullar Cave Junction durante el día y únicamente de lunes a viernes. Si alguien, por ejemplo, necesita ayuda en medio de la noche, es probable que tenga que esperar al menos 45 minutos antes de que aparezca un agente estatal, señala Jefferson Public Radio.

Debido a esta situación, hace unos años se creó en la ciudad un grupo de voluntarios, llamado CJ Patrol, que realiza patrullas por la noche. Pero ahora los vecinos quieren implementar un nuevo experimento de vigilancia.

Grupo capaz de identificar a los delincuentes por su apariencia

El pasado 12 de noviembre, los miembros del Consejo Municipal de Cave Junction aprobaron por unanimidad instalar 8 cámaras de seguridad en farolas a lo largo de algunas áreas de la localidad, las cuales serán monitoreadas también por el CJ Patrol. El alcalde y el Ayuntamiento ya aprobaron la iniciativa, y ahora se espera la autorización final del condado de Josephine, que proporcionará la mayor parte de los fondos para el proyecto, según explicó a Oregon Live la funcionaria municipal Rebecca Patton.

Patton reconoció a Jefferson Public Radio que los miembros de CJ Patrol no se someten a ningún tipo de verificación de antecedentes ni reciben ninguna capacitación formal, pero señaló que pueden identificar a los delincuentes simplemente por su apariencia.

"Pueden identificarlos por la forma en que se visten, porque tienen cierta ropa que usan todo el tiempo, o por la forma en que caminan", dijo la funcionaria. "A veces llevan cosas todo el tiempo, podría ser algo tan simple como un monopatín. [CJ Patrol] ha aprendido a identificar a estas personas muy muy rápidamente, y saben cómo reaccionar", agregó.

Sin embargo, la funcionaria afirmó que se podría hacer "algún tipo de verificación de antecedentes" a los voluntarios antes de darles acceso a las cámaras de seguridad pública.

Críticas a la iniciativa

Patton defiende la iniciativa afirmando que la instalación de cámaras ayudará a la labor de los voluntarios, quienes tendrán más tiempo para realizar patrullas y garantizar la seguridad de la ciudad.

No obstante, no todos apoyan este experimento. Así, el Centro de Recursos de Justicia de Oregón considera que la vigilancia de las imágenes por voluntarios sin capacitación especial representa una "violación de los derechos civiles".

"Cave Junction 'resuelve' el problema de la falta de Policía nocturna permitiendo que voluntarios no entrenados y sin verificación de antecedentes jueguen a los policías", escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Los miembros de CJ Patrol, por su parte, insisten en que no son justicieros. "No participamos en disputas domésticas, peleas callejeras o lucha contra el narcotráfico. No hacemos redadas contra las personas sin hogar ni controlamos el tráfico ni nos involucramos en delitos mayores que requieran la presencia de las fuerzas de orden, aunque estos serán denunciados", señala el grupo en su sitio web, agregando que solo son un "fuerte elemento de disuasión contra los delitos residenciales, comerciales y de propiedad personal".

Situación preocupante

Mientras tanto, la situación de la seguridad en Cave Junction sigue siendo preocupante. "El crimen en el centro y por toda la ciudad parece ir en aumento: robos de vehículos armados, asaltos, robos múltiples", compartió el pasado 13 de septiembre en un grupo de Facebook un miembro de CJ Patrol, Jimmy Evans.

El hombre agregó que una noche se encontró en la misma calle con "devotos de la metanfetamina y la heroína" detrás de una estación de servicio, "un tipo con tatuajes enojado" pateando botes de basura y "pisoteando agresivamente", y un hombre que decía que un conductor le había atropellado dos veces.

