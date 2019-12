Muñecos de la Fundación Eva Perón y más de 800 modelos de Superman: el primer museo del juguete de Buenos Aires (VIDEO)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrieron el primer museo del juguete. Lo visitan chicos, grandes, jóvenes, coleccionistas y curiosos del barrio. Tiene 800 modelos de Superman, clásicos del peronismo y alrededor de 4000 juguetes en total. El más antiguo es de 1903 y fue una donación.

El impulsor es Demián Ventura, artista plástico, museólogo y hombre que colecciona juguetes desde hace más de 20 años. "Se estaba llenando mi casa de juguetes y dije, '¿qué puedo hacer con esto?'", contó a RT. Entonces decidió ponerlos en un espacio gratuito que todos puedan visitar.

El elementos más antiguo de todos es una sillita musical, donada por una mujer que se enteró del museo. "Es de la casa Gath & Chaves y tiene un sistema mecánico que cuando se le da cuerda hace música", mostró Ventura orgulloso.

Las vitrinas, que cuidadosamente diseñó, mandó a hacer y colocó, ordenan la línea de tiempo del museo: empieza en 1940 y va hasta 1990, con excepciones. Al margen del tiempo hay una zona de superhéroes de todos los años: son sus preferidos.

Así, saltando de un año al otro aparecen los juguetes que repartía la Fundación Eva Perón. Esos, recuerda, se reconocen por la estampilla clásica que dice: "Obsequio para nuestros queridos descamisaditos". Ventura recuerda: "Con la dictadura militar desaparecieron, muchos de esos juguetes fueron destruidos y entonces fueron difíciles de conseguir".

Si uno observa la línea de tiempo de los juguetes encuentra muchos otros datos más de la historia del país. Por ejemplo: entre los '40 y los '70 los artefactos son de industria nacional. Y desde los '70 en adelante, del mundo. Entre otros motivos es por la llegada de la TV y el cine internacional y –con ellos– sus figuras, figuritas, objetos y personajes. Pero además, la política desindustrializadora de la dictadura cívico militar ya empezaban a dejar sus rastros.

El museo se llama 'SuperBatuque', la suma de palabras de los dos juguetes preferidos del impulsor: Superman (mundialmente conocido) y Batuque, el perro de una clásica historieta argentina que salía publicado en una revista (Billiken) en la década del '30. La versión de Ventura es la de un perro marrón de madera y en el museo hay dos ejemplares. La historia es particular: el primer Batuque de madera que el coleccionista tuvo se lo regaló a una novia en su adolescencia.

Así fue que cuando se dispuso a abrir el museo se acordó y la llamó para preguntarle si aún lo tenía. Ella le respondió que ya no vivía con su mamá pero que le iba a preguntar. Después de averiguar, descubrió que la señora lo había tirado. Entonces Ventura consiguió otro ejemplar (uno sin historia, que no es lo mismo) para ponerlo en la vitrina.

Unos tiempo después, caminando por el barrio porteño de San Telmo vio en un local en el piso su perrito. "Justo es el negocio de un amigo mío y le conté que era mi perro de la infancia. Lo reconocí por unas roturas que tenía. Me dijo 'llevatelo' y no me lo cobró ni nada", cuenta entre risas.

El museo abre todos los sábados a la tarde y no cobra entrada. Solamente, a un costado y sin llamar demasiado la atención, tiene un recipiente en el que quien quiera puede dejar el dinero que quiera. Todo se usa para mantener el local. Pero además de esa ayuda, recibe muchos juguetes como donaciones de la gente que prefiere compartirlo que tenerlo puertas adentro de su casa.

Durante la semana recibe a niños y niñas de escuelas que coordinan previamente. Su creador subraya que es como herramienta porque el Ministerio de Cultura de la Ciudad tiene un proyecto que se llama "Juegos y Juguetes" en el que estudian la historia de ellos.

El museo fue declarado de Interés Cultural en la legislatura local, proyecto presentado por la legisladora Paula Pennaca, del Frente de Todos.

Y es que aunque las redes y los juegos online le pisen los talones, como en Toy Story, el juguete está vivo.

