Messi explica por qué Cristiano Ronaldo llegó a igualarle en Balones de Oro

Ya con el sexto Balón de Oro en su palmarés, la estrella del F.C. Barcelona, Lionel Messi, ha comentado la destacada rivalidad que durante más de una década ha mantenido con Cristiano Ronaldo.

En entrevista con la revista que le otorgó el galardón, France Football, la 'Pulga' ha revelado cómo se sintió cuando el portugués le igualó con cinco Balones de Oro en el 2017.

"Cuando Cristiano me empató me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima", expresó Messi. El jugador argentino, no obstante, supo entonces a qué se debió su propio fracaso y el éxito del entonces astro del Real Madrid.

"Comprendía por qué no ganaba. Como equipo no habíamos alcanzado nuestro objetivo principal, que era la Liga de Campeones, lo que te da más opciones de ganar el Balón de Oro", explicó Messi. "Cuando Cristiano lo consiguió fue porque hizo grandes temporadas", añadió.

El capitán del Barça había obtenido el Balón de Oro en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. El actual jugador estrella de la Juventus F.C., por su parte, fue galardonado con este premio en los años 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Messi califica como "lógico" que su rival también haya alcanzado tantos Balones de Oro. "Era merecido, yo no tenía mucho que hacer, no fue ninguna injusticia", señaló el argentino.

