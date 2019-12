#LordCafé arroja bebida caliente a una mujer y patea su auto tras un incidente vial en México (VIDEO)

La Fiscalía del estado de Jalisco (México) dio a conocer este lunes que el hombre bautizado en redes sociales como '#LordCafé', luego que fuera captado dañando el vehículo de una mujer y arrojándole café caliente tras un incidente vial, fue imputado por dos delitos.

La semana pasada, una mujer, llamada Sofía, difundió un video que muestra al hombre con un vaso de café en la mano —posteriormente identificado como el director general del restaurante La Gorda, Daniel Gutiérrez Rodríguez— agrediéndola verbalmente, mientras patea la puerta delantera de su auto tras un incidente de tráfico, registrado el pasado 26 de noviembre en Guadalajara.

Unos momentos más tarde, el agresor le lanzó café caliente, a pesar de que esta se disculpó por haber golpeado su vehículo y le informó que notificaría a la compañía aseguradora sobre el incidente. "No te iba a pegar, bien que te metiste pendeja", dice en un momento Rodríguez.

Mire lo que ocurrió en #Jalisco... un hombre agredió verbalmente y golpeó en repetidas ocasiones el vehículo de una mujer tras un accidente. #LordCafé es colaborador del restaurante "La Gorda" mismo que inmediatamente se deslindó de sus acciones. pic.twitter.com/z940CF15UC — Azucena Uresti (@azucenau) 27 ноября 2019 г.

Polémica en la Red

Las imágenes del incidente rápidamente se volvieron virales en la Red, con internautas —entre los cuales se encuentra el expresidente de México, Felipe Calderón— condenando el comportamiento de Rodríguez e instando a boicotear su restaurante. Los usuarios además comenzaron a acompañar dichas publicaciones con la etiqueta #LordCafé.

"El Gobierno de Jalisco debe tener ya identificado y ubicado a este cobarde y proceder a su inmediata detención", escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

El gobierno de Jalisco debe tener ya identificado y ubicado a este cobarde y proceder a su inmediata detención. https://t.co/MHp07Ycu3u — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 27 de noviembre de 2019

"Nunca he ido a La Gorda, pero invito a todos a dejar de consumirles. Este pendejo cara de teto merece que le metamos entre todos una santa madriza (paliza)", compartió un tuitero.

Algunos internautas, por su parte, asociaron el incidente con la violencia de género. "#LordCafé es un cobarde misógino, potencial amenaza para las mujeres. No lo vamos a tolerar. Trabaja en el restaurante La Gorda, llamamos a boicotear este restaurante hasta que implemente acciones contundentes por esta indignante y cobarde acción", señaló otro usuario.

"¿Quieren un ejemplo chiquito pero significativo de violencia contra las mujeres? Si este imbécil hubiera sido chocado con un hombre, no le habría pateado el carro ni arrojado el café. Se puso violento porque era mujer", subrayó un tuitero.

Por su parte, el restaurante La Gorda emitió un comunicado a través de su cuenta en Facebook, señalando que está "al tanto del evento" y asegurando que "estas actitudes no van con los valores" de la empresa. "Estamos en la evaluación de las medidas disciplinarias internas que amerita dicha situación", agregó el establecimiento.

"Me siento muy arrepentido"

El pasado miércoles, Rodríguez envió a los medios locales una carta abierta en la que le pidió perdón a la víctima y expresó su disposición a "resarcir el daño moral y material" causado.

"Me siento muy arrepentido y te pido perdón por la conducta que tuve ayer", escribió el hombre, agregando que el incidente lo lleva a hacer cambios "importantes" en su persona y "buscar ayuda profesional".

Sin embargo, algunos usuarios no creyeron en la sinceridad de la carta, opinando que Rodríguez en realidad no se siente arrepentido y solamente no quiere perjudicar al negocio. "La carta de #LordCafé es la prueba de que a los hombres les importa más el negocio que perjudican con sus pendejadas, que ser sensatos y aprender de sus machismos", escribió un usuario.

Medidas cautelares para proteger a la víctima

Este lunes, la jueza Claudia Rodríguez dictó medidas cautelares de protección a la víctima. En particular, el imputado no podrá salir del país y deberá presentarse a firmar cada 15 días durante 6 meses. Además, deberá ir a charlas sobre temas de violencia de género y no podrá acercarse a la víctima ni a los testigos.

Rodríguez determinó que el hombre se tendrá que hacerse cargo de los daños que ocasionó al patear el vehículo de Sofía.