Un mensaje navideño de Meghan Markle en Instagram enfurece a los usuarios

Un mensaje sobre la caridad en época navideña publicado el pasado domingo desde la cuenta oficial del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle ha suscitado el enojo por parte de numerosos usuarios en el Reino Unido a raíz de que la publicación, redactada, según sospechan, por la duquesa de Sussex, empleara vocablos propios de EE.UU.

"Cuando falta poco para la temporada de celebración de las fiestas, no hay que olvidar reflexionar sobre aquellos en situación de necesidad, aquellos que puedan sentirse solos, hambrientos, sin hogar o que puedan estar experimentando las fiestas por primera vez sin sus seres queridos", escribió la pareja real, aprovechando, además, la red social para agradecer a varias organizaciones por sus labores de caridad.

Y enseguida la palabra 'holiday' —un americanismo que se usa para referirse a las fiestas de fin de año— que aparece en ese mensaje, causó una controversia entre los usuarios.

Choque cultural

"¡En realidad lo llamamos Navidad y Año Nuevo en el Reino Unido!", expresó uno de los internautas. Mientras que otro, incluso más indignado, "¡Navidad, Navidad, Navidad! Repita después de mí: ¡Feliz Navidad!".

Otros criticaron a Meghan Markle por su "tono condescendiente" propio de una "típica estadounidense". Incluso, hubo quienes afirmaron que la duquesa "no está interesada en la cultura y en la tradición británicas. Ella quiere convertirse en una estrella en EE.UU.".

En respuesta, otros usuarios salieron en su defensa y señalaron que "solo porque se unió a la familia real británica no significa que no pueda celebrar nada que no sean fiestas británicas". Otro forista añadió: "Esta es su cuenta, ¿por qué no puede publicar algo sobre su país de nacimiento?". Por último, sus defensores argumentaron que la época de las fiestas incluye las festividades a quienes celebran la Janucá y Kwanzaa.

Al pie de la letra

Esta no es la primera ocasión en que los usuarios resaltan las expresiones y la ortografía característicos de EE.UU. en los mensajes publicados desde el perfil de los duques de Sussex, recoge The Sun. Así, en sus mensajes anteriores figuraban palabras como 'organization' y 'programs', siendo que en Reino Unido se acostumbra escribirlas como 'organisation' y 'programmes'.

Por último, la semana anterior la pareja saludó a sus suscriptores con motivo del Día de Acción de Gracias, una celebración sumamente popular entre los estadounidenses pero no así para los británicos. Y en aquella ocasión también fueron blanco de críticas por darle demasiada importancia, en opinión de algunos, a la cultura de EE.UU.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!