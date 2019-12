La madre de Lionel Messi reconoce que el futbolista "tiene una deuda con Argentina"

La madre del astro argentino Lionel Messi, Celia Cuccittini, ha brindado una entrevista luego de que su hijo ganara el Balón de Oro por sexta ocasión, y abordó algunos temas sobre la carrera deportiva de su hijo.

La familia de la estrella del F.C. Barcelona y de la selección argentina por lo general evade las cámaras y cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación, pero este martes Cuccittini ha hecho una excepción para hablar con los presentadores del programa 'El Espectador' de CNN Radio Argentina.

En la entrevista, la madre de Messi contó que ni su hijo ni ella sabían que el capitán del Barcelona sería el ganador de la edición de este año del Balón de Oro. "No nos esperábamos el premio. Pensábamos que el quinto había sido el último, esta sorpresa fue hermosa. Tal es así que si hubiésemos sabido nos quedábamos un poco más [en Barcelona, España] porque volvimos el 10 de noviembre", dijo Celia.

Las críticas a Messi

"Lo que fue su carrera, no deja de sorprendernos día a día lo que él genera. Y a parte lo que es como persona, que es lo principal (…) y él se destaca por ser tan buena gente", añadió. Cuccittini también habló sobre la situación de Lionel con la selección de Argentina y las fuertes críticas que recibe de algunas personas que le acusan de no mostrar el mismo nivel de juego que con el Barcelona. "La verdad que me duele, porque podés criticar sin ofender, sin burlarte. Hay algunos que lo hacen de una manera despectiva, y eso como madre obviamente que me duele", dijo.

Celia reconoció que a su hijo todavía le queda mucho por hacer con la 'albiceleste'. "Sabemos toda la familia, que tiene una deuda con la Argentina. Pero quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América. Sí, se puede opinar que juega mal. Es más, nosotros mismos le criticamos", aseveró.