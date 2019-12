"Tiene dos caras": La respuesta de Trump al video donde Trudeau supuestamente se burla de él

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado al primer ministro de Canadá de persona "de dos caras" al ser preguntado por el video que captó a Justin Trudeau supuestamente burlándose de él mientras conversaba con el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una charla informal en el marco de la cumbre de la OTAN en Londres.

Tras esta definición del líder canadiense, Trump agregó: "Me parece que es un tipo muy agradable, pero, saben, la verdad es que yo lo llamé por el hecho de que no paga el 2% [del PIB de su país en defensa para sufragar a la OTAN] y puedo ver que no está muy contento con eso".

Al parecer, el mandatario, en vez de valorar el video en cuestión, ha comentado la reciente rueda de prensa conjunta que mantuvo con Trudeau, durante la cual exigió al primer ministro canadiense darle "las cifras" de su contribución a la Alianza y este, con la ayuda de un asistente, le contestó que Canadá gastaba el 1,4 % de su PIB en defensa (aunque el gasto real de Ottawa en esa área es del 1,27 %).

El video desde el Palacio de Buckingham

Cabe mencionar que cuando los periodistas pidieron comentarios al primer ministro británico acerca de su conversación con Trudeau en el Palacio de Buckingham, Boris Johnson respondió que no sabía a qué se referían. No obstante, fue Johnson quien le preguntó al presidente francés por qué llegó con retraso.

En ese momento intervino Trudeau diciendo: "Ha llegado tarde porque dio una rueda de prensa de más de 40 minutos", supuestamente en referencia a la conferencia de prensa conjunta que Macron había celebrado con Donald Trump durante esa jornada.

"Oh sí, sí, sí. Él anunció…", prosigue el mandatario canadiense antes de ser cortado por el presidente galo, cuyas palabras resultan inaudibles al estar de espaldas a la cámara.

Momentos después, Trudeau vuelve a intervenir comentando aparentemente la reacción de los colaboradores de Trump a las declaraciones de su jefe: "¡Se podía ver a su equipo boquiabierto".

Cabe destacar que en el video no se escucha el nombre de Donald Trump ser mencionado, aunque diversos medios de información han asegurado que los comentarios se refieren al líder estadounidense.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!