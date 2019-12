Bolsonaro rebate a Trump: "No estamos aumentando artificialmente el precio del dólar"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asegura que su Gobierno no está "aumentando artificialmente" el precio del dólar en respuesta a la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de restaurar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

"No estamos aumentando artificialmente el precio del dólar", dijo este miércoles a la prensa a su salida de su residencia en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

Trump justificó la medida porque Brasil y Argentina están realizando "una devaluación masiva de sus monedas" que, según él, afecta a los granjeros estadounidenses.

"El mundo está globalizado. Incluso la propia pelea comercial entre EE.UU. y China impacta en el precio del dólar aquí", afirmó Bolsonaro.

Sobre la relación con Trump

El ultraderechista volvió a reiterar que tiene una buena relación con su homólogo estadounidense y aseguró que Brasil y EE.UU. llegarán "a un buen punto" sobre esta cuestión.

"Creo en Trump. No tengo ninguna idolatría por nadie, tengo una amistad, no voy a hablar de amistad, no frecuento su casa, ni él la mía, pero tenemos un acuerdo, un contacto bastante cordial", aseguró.

En marzo del año pasado, el inquilino de la Casa Blanca firmó la imposición de un arancel del 25 % sobre las importaciones de acero y un gravamen del 10 % a las de aluminio, pero Brasil y Argentina se quedaron fuera de la lista.

El lunes, Trump solicitó a la Reserva Federal (Fed) tomar medidas para que otros países no se "aprovechen" del "dólar fuerte" mientras siguen devaluando sus divisas.