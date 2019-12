FOTOS: Glaciares donde se filmó 'El señor de los anillos' se vuelven rojos, creando preocupación

Los glaciares del sur de Nueva Zelanda han adoptado una tonalidad rojiza, aparentemente por los prolongados incendios forestales que arrasan la costa este de Australia.

Esta semana la fotógrafa de viajes Liz Carlson publicó en su blog una serie de imágenes aéreas tomadas en el Parque Nacional Monte Aspiring, en la Isla Sur neozelandesa. La autora explica que las fotos fueron captadas el pasado 29 de noviembre. "Mientras miles de acres arden en Australia, el humo y las cenizas han cubierto las montañas de Nueva Zelanda", escribió.

La fotógrafa considera que la extraña capa rojiza provocará que el hielo que cubre las cimas de esas montañas, donde se realizó el rodaje de la trilogía cinematográfica 'El señor de los anillos', se derrita mucho más rápido al no poder reflectar la luz solar. "Nuestros glaciares no necesitan más batallas [para detener el calentamiento global], debido a que ya están en peligro de extinción; esto hace que el impacto del cambio climático sea una realidad aún más severa que no podemos ignorar", señaló Carlson.

Sospechas

De momento se desconoce con exactitud qué es lo que ha provocado esa coloración y requeriría un análisis para determinar su naturaleza. Sin embargo, el investigador principal del Instituto Nacional de Investigación Hidrológica y Atmosférica neozelandés (NIWA, por sus siglas en inglés), Chris Brandolino, especula que podría ser hollín o algún otro material producto de la incineración de madera.

Aunque tampoco descarta que podría tratarse de polvo proveniente de Australia, porque años atrás ya se registró un fenómeno similar en Nueva Zelanda. La capa superior del suelo australiano es rica en óxido de hierro, lo que le da su característica tonalidad rojiza.

Sea lo que sea, Brandolino explica que debe existir una combinación perfecta de diferentes factores para que determinado material pueda desplazarse unos 1.850 kilómetros a través del mar de Tasmania. "Para empezar, debe haber humo o polvo en el aire, y debe prevalecer la dirección correcta del viento", dijo el científico, para quien la coloración de los glaciares se dio porque se presentaron esas condiciones. Además no duda que los incendios forestales en Australia habrían provocado la coloración de los glaciares.

Humo persistente

Pero ese fenómeno no es el único que ha tenido lugar en las últimas semanas en Nueva Zelanda por la grave situación en los bosques australianos. En noviembre pasado, los neozelandeses fueron testigos de impresionantes amaneceres y atardeceres por el humo presente en el cielo de diferentes regiones del país.

Los numerosos incendios forestales que afectan a los estados australianos de Nueva Gales del Sur y Queensland han dejado un saldo de 6 muertos, destruido cientos de casas y miles de hectáreas.