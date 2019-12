El femicida que mató de 113 puñaladas a su novia en Argentina será liberado en febrero

El femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia saldrá en libertad el 28 de febrero tras pasar casi 24 años en la cárcel. Se trata de uno de los crímenes más resonantes en Argentina. Pero ¿por qué sale antes de lo planeado?

Fabián Gerardo Tablado asesinó a Carolina Aló en la localidad bonaerense de Tigre el 27 de mayo de 1996. El crimen sucedió en la casa de su propia familia, en Albarellos 348. Eran novios y compañeros en la secundaria nocturna de la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre.

Saldrá casi tres años antes de lo planeado por la Ley del '2x1', que aunque ya fue derogada, existía en aquel momento e indicaba que se computaba doble cada día de prisión preventiva pasado en prisión. Además, está el hecho de que haya cursado estudios mientras estuvo detenido.

La liberación

En 2013 Tablado fue condenado por amenazas dentro de la cárcel. Lo declararon 'reincidente' y lo sentenciaron a una pena unificada de 26 años y seis meses de prisión. Ese plazo se cumpliría a fines de 2022, pero según indicó la agencia estatal Télam en base a fuentes judiciales, el vencimiento será el 28 de febrero de 2020.

Actualmente está en la Unidad 21 de Campana, provincia de Buenos Aires.

La familia de la víctima lamenta la noticia y no entiende por qué el cálculo hace que salga "prácticamente tres años antes". "Yo le prometí en la tumba a mi hija que iba a ser la sombra de este chacal. Hace casi 24 años que recorro los tribunales para que no salga más y no entiendo qué sucedió ahora para que a este psicópata asesino lo liberen antes", dijo a medios locales Edgardo Aló, padre de la víctima.

El crimen

Aló y Tablado eran novios en la década del '90. Ella tenía 17 años y él 20. El 27 de mayo de 1996 los dos pidieron salir antes de las clases, alrededor de las 10 de la noche. Fueron a la casa de la familia de él y empezó un reclamo por celos.

Según reconstruyó la justicia, él la persiguió por toda la casa y la mató de 113 puñaladas con cuatro 'armas blancas' (tres cuchillos y un formón de carpintería) que la Policía encontró en la escena del crimen.

Después de asesinarla escapó, se lo contó todo a un amigo y se escondió a pocas cuadras del crimen. La Policía lo encontró.

El juicio

Cuando se juzgó el crimen, en 1998, no existía la figura del femicidio, por ello fue acusado de 'homicidio agravado por alevosía'. Mientras tanto, la defensa de Tablado quiso mostrarlo como 'inimputable' por haber actuado supuestamente 'en estado de emoción violenta'.

Finalmente, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro lo condenó a 24 años por homicidio simple.