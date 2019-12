Policía de Los Ángeles utilizará nuevo dispositivo al estilo de Batman (VIDEO)

La Policía de Los Ángeles (California, EE.UU.) adoptará a inicios del próximo año un nuevo dispositivo, conocido como BolaWrap 100 y apenas poco más grande que un teléfono móvil, que dispara una correa de fibra sintética a una velocidad de 200 metros por segundo, capaz de envolver e inmovilizar a una persona que se halle a una distancia de entre 3 y 7,6 metros.

De momento esta herramienta, destinada a sustituir las pistolas eléctricas Taser, será proporcionada en enero próximo a 200 agentes debidamente entrenados.

El vicejefe del departamento, Martín Baeza, dijo a Los Angeles Times que se trata de una prueba para determinar si BolaWrap "cumple con las necesidades y estándares que está buscando la Policía de Los Ángeles".

Los Ángeles no es la primera ciudad que adopta esa nueva arma no letal. En enero fue aprobada por la Policía de Fresno (California). A finales de octubre, le fue proporcionada a los agentes en Henderson (Carolina del Norte). Decenas de ciudades más están probándola.

Alternativa a la violencia policial

Según Tom Smith, presidente de Wrap Technologies, el dispositivo no utiliza electricidad y no causa dolor en la persona inmovilizada, por lo que se trata de una alternativa "muy segura" para que los agentes puedan efectuar un arresto "antes de tener que usar un nivel alto de fuerza".

El director de operaciones de esa compañía, Mike Rothans, explicó a The Mercury News que el dispositivo ocupará en los procedimientos policiales un lugar entre las órdenes verbales y el uso de armas no letales que, no obstante, pueden lesionar o matar, como por ejemplo escopetas con balas de goma.

"Se desarrolló inicialmente como una forma diferente de tratar con personas con enfermedades mentales, que tienen afecciones médicas que necesitan tratamiento en un hospital. Controla el movimiento, restringe su movilidad, por lo que la Policía no tiene que usar otro nivel más alto de fuerza", dijo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!