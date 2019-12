Polémica en EE.UU.: funcionarios de prisiones se fotografían haciendo el saludo nazi

Varios guardias de centros correccionales del estado de Virginia Occidental (EE.UU.) fueron suspendidos el 4 de diciembre después de que se hiciera pública una fotografía en la que aparecen realizando el saludo nazi mientras llevan el uniforme de trabajo.

En la imagen que llegó a la prensa se puede ver una treintena de personas, con la cara pixelada, todas ellas estudiantes de cursos de entrenamiento de la División de Corrección y Rehabilitación del estado (DCR).

West Virginia corrections officers give Nazi salute in class photo https://t.co/adp2hPJyqCpic.twitter.com/JNgeAeIK4b — New York Post (@nypost) December 6, 2019

"He visto la foto de la Clase de Entrenamiento Básico número 18. La condeno de la manera más enérgica posible. Es desagradable, hiriente, perturbadora, altamente insensible y completamente inapropiada", comentó el jefe del Departamento de Asuntos Militares y Seguridad Pública de Virginia Occidental, Jeff Sandy, en una carta al personal de la DCR del estado.

"Varios empleados han sido suspendidos mientras la investigación continúa", detalló el funcionario, que señaló que todas las copias de la imagen deben ser destruidas o entregadas a las autoridades.

El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, reiteró su rechazo a la fotografía y señaló que las medidas que se tomarán no se limitarán a la suspensión de los empleados que aparecen en ella.

"He ordenado al secretario Jeff Sandy […] que continúe investigando activamente este incidente y he ordenado la rescisión de todos los que estuvieron implicados en esa acción", afirmó Justice este 5 de diciembre en una declaración a The Washinton Post.