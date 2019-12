McDonald's presenta una hamburguesa vegetal que es inapropiada para los vegetarianos

La hamburguesa vegetal McVeggie, lanzada por McDonald's en Nueva Zelanda el 4 de diciembre, no es totalmente apropiada para los vegetarianos porque se prepara con el mismo equipamiento y en el mismo aceite que las hamburguesas tradicionales, informa la prensa local.

La compañía no refuta esas afirmaciones, y confirma que la McVeggie "no es 100 por ciento vegetariana debido a los procedimientos de preparación". McDonald's aclara que ese tipo de comida está destinada a los 'flexitarianos', —personas que no cumplen estrictamente la dieta vegetal— y no ha asegurado que la hamburguesa vaya a estar totalmente libre de partículas de carne.

"Sabemos que habrá vegetarianos decepcionados porque este no es un producto vegetariano", dijo al portal Stuff el vocero de McDonald's, Simon Kenny. Al mismo tiempo, señaló que la hamburguesa puede ser la opción para los que quieren reducir su consumo de carne sin renunciar a ella completamente.

Por su parte, desde la Sociedad Vegetariana Neozelandesa aseveran que el nombre de la hamburguesa es engañoso, lo que puede tener consecuencias negativas para la empresa.

"Si los vegetarianos comen esta hamburguesa y más tarde descubren que se cocina en el mismo aceite que el pollo, McDonald's podría hacer que algunos clientes se sientan muy molestos", advirtió el portavoz de la organización, Philip McKibbin.