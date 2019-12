VIDEO: Dentista que extrajo muela de una paciente montado en una patineta eléctrica afronta cargos por negligencia y fraude

Un dentista de la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, fue demandado por una paciente a la que realizó un procedimiento médico sobre una patineta eléctrica. Ahora el médico enfrenta una serie de cargos por negligencia y fraude, informan los medios locales.

El caso del odontólogo Seth Lookhart, que se presentó en la corte esta semana, se hizo conocido después de difundirse imágenes en las que se ve al médico extrae una muela a Veronica Wilhelm mientras se encontraba sedada cuando montaba un aeropatín ('hoverboard'). En la grabación –de julio de 2016– se observa al doctor al final de la operación saliendo con las manos levantas en una actitud de haber completado con éxito el procedimiento.

Wilhelm dijo que el hecho se produjo sin su consentimiento y si hubiese estado despierta y consciente hubiera rechazado la práctica del médico. "Hubiera dicho: ¡Demonios, no! No, eso no es profesional, es una locura", fueron las palabras de la mujer.

De acuerdo a la evidencia presentada en el tribunal, se supo que Lookhart había compartido dicho clip con al menos ocho de sus contactos, anunciándoles un "nuevo estándar de atención". Este incidente y el hecho de que la paciente fue filmada sin su consentimiento, le ha valido al odontólogo cargos por prácticas médicas ilegales.

Fraude

Lookhart también afronta 17 acusaciones por fraude, por haber realizado intencionalmente procedimientos innecesarios a pacientes del programa estatal de seguros, Medicaid, llegando a reembolsarse para su negocio 1,8 millones de dólares del estado, en el 2016.

El dentista aplicaba sedación por vía intravenosa a los pacientes que recibían asistencia del gobierno, incluso para limpiezas profundas, mientras que si contaban con un seguro privado recibían solo anestesia local.

La sedación por vía intravenosa es generalmente la forma más costosa de anestesia, llegando a duplicar el monto del analgésico local. Medicaid paga alrededor de 170 dólares por 15 minutos de procedimiento. A Lookhart corresponde casi un tercio de todas las facturas de sedación de los 57 dentistas en todo Alaska.

A Lookhart se le ha retirado su licencia para ejercer como odontólogo y se encuentra en proceso judicial.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!