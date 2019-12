Este truco le permitirá volver a ver los 'me gusta' en Instagram

Después de que Instagram decidiera iniciar pruebas para ocultar los 'me gusta' que reciben las fotos y videos de los usuarios, con el fin de que los seguidores se fijen en el contenido y no en la popularidad, algunos expertos han creado una manera para darle la vuelta a esta medida.

Volver a saber el número de 'me gusta' en la plataforma será sencillo gracias a la herramienta'The Return of the Likes' (El regreso de los 'me gusta', en español), la cual solo funciona a través de Google Chrome y tendrá que ser instalada en el navegador.

Abriendo la página de Instagram con la extensión descargada, automáticamente se mostrarán los 'likes' en color amarillo debajo de las fotos junto con el contador de comentarios.

La herramienta ha sido desarrollada por la empresa de análisis de redes sociales Socialinsider, que asegura que los datos que se comparten no se envían a sus servidores. Este 'truco' fue dado a conocer y comprobado por el portal especializado TechCrunch, que difunde iniciativas empresariales, productos y sitios web.

Desde Instagram aseguran que la eliminación de los 'me gusta' es una prueba que se implementa gradualmente y que la respuesta de los usuarios de Australia, Brasil, Italia, Canadá, Japón, Irlanda y Nueva Zelanda ha sido positiva.

