Una adolescente de Texas fue violada durante media hora en un pasillo de su escuela y nadie respondió a sus gritos

Una adolescente de 16 años que estudia en una escuela secundaria de Houston (Texas, EE.UU.) denunció haber sido violada por otro estudiante en un pasillo aislado durante 30 minutos, durante los cuales nadie acudió en su ayuda pese a sus gritos. Los hechos habrían tenido lugar el 22 de noviembre.

La menor estaba a punto de salir de la escuela cuando se le acercó un chico, cuyo nombre desconoce. "Me arrojó al suelo. Fue entonces cuando me quitó los pantalones y comenzó a tocarme, y luego básicamente me dio la vuelta y básicamente me violó", relató la víctima, citada por una cadena local.

La adolescente trató de ofrecer resistencia y gritó durante todo el rato que duró la agresión, pero nadie la escuchó. El violador solo se detuvo y huyó cuando sonó la campana de la clase. La niña dijo que el agresor parecía relajado, lo que le hizo creer que podría haber otras víctimas.

La madre de la víctima confesó que está "más que enojada" y denunció el incidente a la Policía. "Mi hija era virgen y su primera experiencia es una violación", lamentó la mujer, quien también está furiosa con la escuela por falta de seguridad.

Las autoridades prometieron revisar las cámaras de vigilancia de la escuela para tratar de identificar al sospechoso, mientras que el director de la escuela, Ronnie Edwards, destacó en un comunicado que todos los involucrados en ese "crimen atroz" serán "disciplinados" de acuerdo con la ley y las reglas existentes.