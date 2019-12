Diputados del MAS hacen valer su mayoría y aprueban ley para evitar persecución política a líderes como Evo Morales

El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, funcionarios de su Gobierno y líderes sociales podrían verse protegidos por una Ley de Garantías aprobada la madrugada de este viernes por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados.

La normativa evitará que sean detenidos y perseguidos judicialmente los "líderes sociales y dirigentes sindicales de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos" que participaron en las movilizaciones tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Asimismo, la ley también busca modular los juicios emprendidos en contra de altas autoridades, en este caso Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes son acusados por el Gobierno 'de facto' de delitos como terrorismo y sedición.

"Esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad. Esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con la participación de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y otros entes internacionales", expresó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, quien comentó que la normativa fue aprobada "tras once horas de discusión".

🔴#LoÚltimo Pdte. @Diputados_Bol@Sergio_Choque_S señaló que la aprobación de esta Ley consolida acuerdos donde participaron como mediadores la Iglesia, Organizaciones Sociales y el Gobierno. Aclaró que esta norma 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱. pic.twitter.com/ujqYuYPvgr — Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) December 6, 2019

No obstante, la diputada opositora, Rose Marie Sandóval, anunció que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley pese a que la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, anunció que vetará la ley o no la promulgará porque "fomenta la impunidad" y "va en contra de la Constitución Política del Estado".

Anuncian veto y recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de Ley de Garantías que los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron la madrugada de este viernes, según anticipó a RTP la diputada Demócrata Rose Marie Sandoval. pic.twitter.com/ZZQN2ZiMvC — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) December 6, 2019

El texto ahora está bajo la observación del Senado, donde el MAS también posee mayoría. Según el procedimiento legislativo, tras la aprobación que ahora debe realizar el Senado, cursan diez días para un pronunciamiento del poder Ejecutivo, que, en caso de vetar la norma, podría promulgarla el Legislativo.