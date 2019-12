Consejero de Trump: "El acuerdo comercial con China está cerca, pero nos iremos si no obtenemos garantías"

Larry Kudlow, consejero del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 6 de diciembre que EE.UU. y China se han acercado a la adopción de un acuerdo comercial, pero el inquilino de la Casa Blanca podría cancelar la firma si no se respetan algunas condiciones.

"El acuerdo está cerca. Probablemente esté aún más cerca que a mediados de noviembre. […] No hay plazos arbitrarios, pero el hecho es que el 15 de diciembre es una fecha muy importante con respecto a las tarifas arancelarias", dijo Kudlow en una entrevista a CNBC, detallando que las partes organizan "conversaciones casi diarias".

"El presidente ha dicho muchas veces que si el acuerdo no es bueno, si las garantías con respecto a la prevención de futuros robos, si el procedimiento de ejecución no es bueno, no lo haremos. Nos iremos", manifestó.

"El presidente dijo que si no podemos obtener el cumplimiento y las garantías, entonces no avanzaremos", reiteró.