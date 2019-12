El autor del tiroteo en la base militar de Pensacola expresó en un manifiesto su "odio" a EE.UU. por sus "crímenes" contra los musulmanes

El responsable del tiroteo que tuvo lugar este 6 de diciembre en la base naval en Pensacola (Florida, EE.UU.) habría publicado antes de los hechos un breve manifiesto en Twitter criticando las políticas estadounidenses en el extranjero, según un informe de la organización de monitoreo del terrorismo SITE Intelligence Group.

En el escrito, dado a conocer por SITE este viernes, su autor ataca a EE.UU., llamándola "nación del mal". Asimismo, le atribuye "crímenes" contra los musulmanes en todo el mundo y lo critica por su apoyo a Israel, recogen medios locales. "No estoy en contra de ustedes por ser estadounidenses, no los odio por sus libertades, los odio porque todos los días apoyan, financian y cometen crímenes no solo contra los musulmanes, sino también contra la humanidad", puntualiza.

Recientemente, funcionarios norteamericanos familiarizados con el caso confirmaron a la agencia Reuters que el tirador había sido identificado como Mohammed Saeed Alshamrani, un teniente del Ejército de Arabia Saudita que recibía entrenamiento en la base estadounidense. El militar fue abatido durante los hechos, en los cuales fallecieron tres personas más y al menos ocho resultaron heridas.

El tiroteo ha sido el segundo ocurrido en una base de la Marina de EE.UU. esta semana, después de que este jueves se produjera otro en la base naval de Pearl Harbor (Hawái) que dejó dos muertos y un herido. En esa ocasión el atacante, un marinero del submarino USS Columbia, se suicidó.

La base aérea naval de Pensacola emplea a más de 16.000 militares y 7.400 civiles. Es la base de entrenamiento inicial para todos los oficiales de la Marina de EE.UU., la Infantería de Marina y la Guardia Costera que buscan convertirse en aviadores navales y oficiales de vuelo naval.