FOTOS: Hallan por primera vez los restos de cuatro amazonas escitas con un tocado de oro en Rusia

Los científicos descubrieron que las guerreras tenían diferentes edades y su entierro se llevó a cabo simultáneamente, pero no está claro por qué.

Miembros del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia (RAN, por sus siglas en ruso) han encontrado la sepultura de cuatro amazonas, una de las cuales fue enterrada con un tocado de metales preciosos, durante un estudio del túmulo Dévitsa 5 (provincia de Vorónezh, en la parte europea de Rusia).

Es la primera vez que los científicos descubren en la región del Don medio un tocado ceremonial totalmente preservado de una mujer escita rica, antiguo pueblo nómada de habla persa que existió entre los siglos VIII a. C. y IV y vivió en la zona esteparia de la región del mar Negro septentrional desde el río Danubio hasta el Don, conocida en las fuentes griegas antiguas como 'Escitia'.

Cuatro mujeres de diferentes edades

La presencia de armas y objetos marcadores de un alto rango social en la sepultura indicó que se trata de guerreras, tradicionalmente denominadas amazonas.

"Fueron un fenómeno común entre los escitas. Solo en el Don medio, nuestra expedición descubrió en la última década cerca de 11 entierros de mujeres jóvenes armadas", explicó el director de la expedición, Valeri Guliáyev.

Los restos además muestran que las guerreras tenían diferentes edades. Se supone que dos amazonas tenían entre 20 y 29 años y 25 y 35 años, otra era una adolescente de 12 o 13 años y la cuarta tenía entre 45 y 50 años, lo que para aquella época era una edad muy avanzada, pues la esperanza de vida promedio de una mujer era de 30 a 35 años.

Asimismo, los científicos descubrieron que la tumba fue parcialmente saqueada ya en la antigüedad, lo que fue determinado gracias a los bosques de robles que existieron en esta área durante la época de escitas.

"Los ladrones irrumpieron en la tumba desde el norte, cuando el techo ya se había derrumbado, y la cripta se llenó, es decir, 100 o incluso 200 años después de que fuera creado el túmulo", relató Guliáyev, explicando que el roble es un material de construcción "excelente" y "no se habría destruido" en menos tiempo.

No obstante, los ladrones no consiguieron robarlo todo, ya que los científicos encontraron varias antigüedades, como docenas de puntas de flecha de hierro, un gancho de hierro con forma de pájaro, elementos de arnés de caballo, cuchillos y vasos de hierro.

Al lado de una joven fue hallado un espejo de bronce, dos lanzas y un brazalete con incrustaciones de vidrio. El tocado ceremonial, Cálato, que data a la segunda mitad del siglo IV a. C., perteneció a la 'anciana'. Los estudios han demostrado que estaba hecho de una aleación de oro del 65%-70%.

Entierro simultáneo

Los arqueólogos también descubrieron que el entierro de las cuatro amazonas se llevó a cabo simultáneamente, pero no está claro por qué.

"No tienen evidencia de lesiones en los huesos. Dos mujeres [...] tienen signos de tuberculosis y brucelosis, pero no se mueren simultáneamente por estas enfermedades. Por lo tanto, todavía no podemos entender cuál fue la causa de la muerte y por qué cuatro mujeres de diferentes edades fueron enterradas al mismo tiempo", señaló Guliáyev.

