Un sintecho que dormía en aeropuertos consigue cambiar su vida y cumplir su sueño de infancia

Una organización inició una campaña de micromecenaje para que un londinense que vivía en la calle pudiera costearse la formación que no pugo pagarse de joven.

Desde que era niño el londinense Lawrence soñaba con convertirse en técnico de aviación, pero su familia y la escuela frustraron sus deseos. Más adelante tampoco le fue muy bien en la vida, y el inglés terminó durmiendo en la calle. Ahora, la organización benéfica Beams ha iniciado una campaña de micromecenazgo para costearle la educación que no pudo pagarse.

"Me faltaban modelos a seguir en mi vida: mi padre generalmente estaba ausente. […] La escuela estaba bastante deteriorada y muy poco financiada. Los otros estudiantes estaban desmotivados y los maestros no parecían muy comprometidos", relata Lawrence citado por LADBible.

Como resultado, terminó la secundaria "con grandes sueños y ambiciones", pero no disponía de los medios económicos para continuar estudiando y terminó haciendo trabajos ocasionales.

Hace siete años no pudo pagar el alquiler y tuvo que dormir en las casas de sus amigos y familiares. Sin embargo, con el tiempo le dieron la espalda. Aunque continuó trabajando, no podía hallar un empleo duradero, así que tenía que pasar las noches en hostales o, cuando no tenía dinero, en un aeropuerto.

"Para mí, el problema no era conseguir trabajo, sino más bien encontrar algo estable. Terminé convirtiéndome en limpiador en un aeropuerto, pero el trabajo estaba más enfocado en la supervivencia, en lugar de hacer algo que realmente disfrutara", dice Lawrence.

"Toda esa experiencia terminó siendo muy estresante", agrega.

Entendía que debía mejorar su educación, pero no tenía fondos ni tiempo para ello. La organización Beam escuchó a Lawrence y gracias a su campaña 228 personas donaron al sintecho cerca de 5.800 dólares, suficientes para pagarse los cursos para convertirse en técnico ferroviario. Aunque Lawrence no planea trabajar en esta profesión toda su vida, cree que le dará la oportunidad de realizar el sueño de su niñez.

"Este es un gran paso y me dará la experiencia que necesito para eventualmente convertirme en técnico aeronáutico, que sigue siendo el sueño. […] Ahora estoy emocionado de seguir una carrera profesional de la que pueda estar orgulloso, en lugar de centrarme solo en la supervivencia", confiesa Lawrence.

Beam hace un seguimiento de la vida de Lawrence y publica informes de cómo se adapta a su nuevo rol social.

