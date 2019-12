Anthony Joshua: Quería dar una "gran clase magistral de Boxeo" contra Andy Ruiz Jr.

Ruiz elogió a su contrincante, pero reconoció que no estaba tan bien preparado para enfrentarlo como hubiera querido.

El recién coronado campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua, quiso dar una "gran clase magistral" de boxeo en su pelea con Andy Ruiz Jr. Así lo manifestó el británico luego de derrotar al mexicano-estadounidense este 7 de diciembre en el combate de revancha con el que recuperó los cinturones de las asociaciones OMB, AMB y FIB.

"Solo quería organizar una gran clase magistral de boxeo esta noche y también mostrar la dulce ciencia de este hermoso deporte: se trata de golpear y no ser golpeado", expresó Joshua en diálogo con Sky Sport mientras aún seguía sobre el cuadrilátero.

El púgil manifestó su respeto por Ruiz y afirmó que, aunque está "acostumbrado" a noquear a sus contrincantes, en su primer encuentro con el mexicano, en junio pasado, fue él quien terminó derrotado. "De esto se trata el boxeo", añadió.

"Le doy el crédito [a Ruiz]. No son excusas, pero me dije a mí mismo: me voy a corregir y regresar de nuevo. Respeto a Andy y a su familia. Él [Andy] entrenó mucho", continúa el peleador.

"Gané demasiado peso"

Por su parte, Ruiz elogió a su contrincante y reconoció que no estaba tan bien preparado para enfrentarlo como hubiera querido. Según dijo, ganó "demasiado peso" antes del encuentro y eso lo "afectó" significativamente. "Pensé que me sentiría más fuerte, pensé que me sentiría mejor", aclaró.

El boxeador habló de su deseo de una tercera pelea con Joshua y prometió que, de ser así, llegará en "su mejor forma", como nunca antes en su vida. "La próxima vez llegaré más preparado, trabajé con mi equipo un poco más. Traté de entrenarme, pero no quiero dar excusas. Anthony Joshua hizo un trabajo increíble", concluye.

