Fallece a los 21 años el famoso rapero Juice Wrld, tras sufrir una convulsión en un aeropuerto

El famoso rapero Juice Wrld ha fallecido este domingo a la edad de los 21 años, tras sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago (EE.UU).

El vuelo de Juice, cuyo nombre real era Jarad Anthony Higgins, aterrizó la madrugada del domingo procedente de California y según testigos, el rapero sufrió el ataque mientras caminaba por el aeropuerto, informa TMZ.

Según fuentes policiales, cuando los paramédicos llegaron para atenderlo, Juice estaba sangrando por la boca. El rapero fue trasladado al hospital cuando aún estaba consiente, pero fue declarado muerto en el centro médico poco después. De momento se desconoce la causa del fallecimiento.

El primer gran éxito del rapero, que había cumplido 21 años esta semana, llegó en el verano del 2018 con el tema 'Lucid Dreams', que ocupó la segunda posición en las listas de aquel año. Otra de sus canciones, 'All Girls Are the Same', también se convirtió en un gran éxito, en cuyo remix colaboró el artista Lil Yachty.

Según se informa, el nombre artístico del rapero se inspiró en la actuación de Tupac Shakur en la película 'Juice' de 1992.