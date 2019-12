Un niño de 5 años vestido con ropa ligera carga a un bebé casi un kilómetro a 35 grados bajo cero en Alaska

En Alaska, EE.UU., un niño de 5 años cargó casi un kilómetro de distancia a un bebé de 18 meses a temperaturas bajo cero hasta la casa de unos vecinos, comunicó el pasado fin de semana el Departamento de Seguridad Pública del estado.

El 3 de diciembre, los menores se encontraban solos en una casa de la localidad de Venetie, pero el mayor de ellos se asustó cuando se fue la luz y decidió ir a donde sus vecinos. El niño de 5 años llevaba únicamente calcetines y ropa ligera, cuando la temperatura en la calle oscilaba los 35 °C bajo cero.

No se detalla la forma cómo estaba vestido el bebé, pero ambos sufrieron lesiones relacionadas con el frío que no han sido especificadas. No obstante, desde el Departamento de Seguridad Pública indicaron que se espera que los niños se recuperen por completo.

Las investigaciones condujeron a la detención de una mujer de 37 años que se encontraba a cargo de los pequeños, identificada como Julie Peter, bajo cargos de poner en peligro el bienestar de un menor. Se desconoce el motivo por el que abandonó a los niños y la relación de parentesco entre ellos.