Masiva huelga de hambre de presos en la provincia de Buenos Aires de cara a la asunción del nuevo gobernador

Diferentes pabellones de 12 cárceles de la Provincia de Buenos Aires inician una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones. Piden fin del hacinamiento, denuncian el exceso de la prisión preventiva y la escasa comida de mala calidad, y exigen el respeto de los derechos de las mujeres detenidas. Sucede a horas de la asunción del nuevo Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof.

Se calcula que por ahora son unas 700 personas privadas de la libertad las que iniciaron está huelga. Son reclamos que se hicieron de manera constante al gobierno saliente de María Eugenia Vidal.

Los internos ya reciben muestras de solidaridad desde cárceles que dependen de la nación. El origen fue en la Unidad de Batán, cerca de Mar del Plata.

La Coordinadora de Familiares de Detenidos difundió un comunicado denunciando el "total hacinamiento", la falta de medicamentos en el sector sanidad así como "las demoras indebidas" y la "excesiva duración de los procesos judiciales". Es que se calcula que seis de cada diez presos están sin condena.

Todo lo que denuncia, consideran, son violaciones de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

Según la organización 'Yo no fui', también las mujeres hacen sus reclamos: "exigen la atención de demandas específicas a las prestaciones de salud, entre otras omisiones, no se les realizan estudios de control ginecológicos desde hace años; falta medicación para quienes padecen enfermedades crónicas; no se producen traslados a tiempo a hospitales extramuros, lo cual provoca muertes evitables por falta de atención de enfermedades".

Datos de contexto

A mitad de octubre el Tribunal de Casación Penal publicó un informe denominado "Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires". Allí indicaba algunas de las cuestiones que ahora estallan en una protesta: "Las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento", decía. También explicitaba datos: 48.827 detenidos y una sobrepoblación del 113 %.