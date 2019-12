Bolsonaro dice que el comercio con Argentina "continuará de la misma forma" con la llegada de Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que el comercio con Argentina "continuará de la misma forma" con la llegada de su homólogo Alberto Fernández, quien el martes asumirá la Presidencia en el país vecino.

"Nuestro comercio con Argentina va a continuar siendo de la misma forma, sin ningún problema. No va a interferir en nada", dijo a la prensa a la salida de su residencia, en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

El intercambio comercial entre ambos países en 2017 alcanzó los 27.000 millones de dólares, por lo que las tensiones entre Bolsonaro y Fernández preocupan en el ámbito de negocios.

Investidura de Fernández

Por otro lado, el presidente brasileño dijo que "está analizando la lista de invitados" a la investidura de Fernández como jefe de Estado antes de tomar la decisión de mandar a algún representante de su Ejecutivo. "Cuando yo asumí, no invité a algunas autoridades", comentó.

Después, el Palacio Presidencial informó que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Sergio Danese, representará al Gobierno en la toma de posesión de Fernández.

Se trata de la primera vez desde 2003 que un jefe de Estado brasileño no estará presente en la investidura de un mandatario argentino.

El viernes pasado, el ultraderechista confirmó que no asistiría. "No voy. Decidido", aseguró. "Apoyé al otro candidato, pero ya que no ganó, sigamos adelante. De mi parte, no hay ninguna venganza contra el Gobierno de Argentina. Espero que mantengan un trabajo político similar al que Macri hizo hasta el momento", subrayó.

Durante la campaña presidencial en Argentina, Bolsonaro criticó en diversas ocasiones a Fernández y defendió reiteradas veces la reelección de Mauricio Macri.

Bolsonaro llegó a decir que Fernández y su entorno eran "unos bandidos izquierdistas". En respuesta el argentino calificó al presidente brasileño de "racista, misógino y violento".