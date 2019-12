Un seguidor de Trump irrumpe en la sesión de juicio político y afirma que el presidente de EE.UU. es "inocente"

Un seguidor del presidente de EE.UU., Donald Trump, irrumpió este lunes en la audiencia de juicio político que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes inició en Washington contra el mandatario, para gritar que es "inocente" y que el partido demócrata está cometiendo una "traición".

El hombre fue identificado como J. Owen Shroyer, conductor de un ciclo de noticias y entrevistas en internet llamado Infowars (War Room), de tendencia conservadora y con una clara afición por Trump.

"Estados Unidos está harto de la traición cometida por el Partido Demócrata. No vamos a sentarnos aquí y verlo ejecutar una estafa de juicio político y eliminar nuestro voto. Votamos por Donald Trump y simplemente lo están eliminando porque no les gusta", manifestó Shroyer. Y añadió: "Sabemos quién cometió los crímenes y no fue Trump. Trump es inocente".

Owen Shroyer confronts Jerry Nadler and treasonous Democrats at scam impeachment hearing: https://t.co/gwHlgxN6G6 — J Owen Shroyer (@allidoisowen) 9 de diciembre de 2019

El hombre entró en escena en momentos en que el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, demócrata de Nueva York, iniciaba la sesión. En cuestión de segundos, fue arrestado por dos policías.

Shroyer compartió el video del momento en su cuenta de Twitter, desde donde sostuvo que fue detenido por ejercer sus derechos de primera enmienda —libertad de expresión y prensa—, y pidió su liberación.

El pasado 24 de septiembre, el Partido Demócrata inició una investigación de juicio político cuyo fin es destituir a Donald Trump, quien está sospechado de haber presionado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden, con quien podría enfrentarse en las presidenciales de 2020.