"¿Por qué está tan cerca de la frontera?": Trump habría sugerido evacuar Seúl en 2017 en medio de las tensiones con Corea del Norte

En un momento de tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió evacuar a toda la población de Seúl para protegerla de un eventual ataque de Pionyang, según afirma el libro 'Trump and his Generals: The Cost of Chaos' (Trump y sus generales: El costo del caos), del experto en seguridad nacional Peter Bergen.

El libro, que sale a la venta este martes y del cual han sido publicados extractos en varios medios en los últimos días, recoge una sesión informativa sobre Corea del Norte en el Despacho Oval celebrada a mediados de abril de 2017 después de una serie de pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte. Al ver una imagen satelital que mostraba que la capital surcoreana, hogar de 10 millones de habitantes, se encuentra a tan solo unos 50 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, Trump preguntó: "¿Por qué Seúl está tan cerca de la frontera con Corea del Norte?".

"Tienen que mudarse"

"Tienen que mudarse", afirmó entonces el mandatario, en referencia a los residentes de la ciudad. Bergen señala que, en un primer momento, los presentes no estaban seguros de si el mandatario estaba bromeando, pero Trump insistió: "¡Tienen que mudarse!".

Según el libro, el inquilino de la Casa Blanca ya había sido informado en repetidas ocasiones de que la libertad de acción de EE.UU. contra Corea del Norte estaba limitada por la posibilidad de un ataque de represalia de la artillería norcoreana contra Seúl, que infligiría masivas bajas a su población.

En otra ocasión, Trump supuestamente exigió a su equipo de seguridad nacional evacuar a las familias de los soldados estadounidenses desplegados en Corea del Sur, pese a las advertencias de que ese gesto sería interpretado por Pionyang como un paso hacia la guerra.

En ambos casos, sus principales funcionarios ignoraron las demandas del presidente, según la obra de Bergen.

