"Las cosas jamás serán las mismas": el autor de las letras de Roxette expresa su dolor ante la muerte de Marie Fredriksson

La cantante Marie Fredriksson, del dúo sueco Roxette, murió este lunes a sus 61 años de edad, después de pasar largo tiempo, desde 2002, luchando contra un cáncer cerebral y los efectos persistentes del tratamiento.

El también cantante, y además compositor y autor de los textos de la banda, Per Gessle, afirmó en una publicación en su cuenta de Twitter: "Las cosas jamás serán las mismas". Asimismo, recordó el recorrido que hicieron ambos: "No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento, compartiendo sueños imposibles".

En un comunicado, este lunes Gessle encomió la contribución de su compañera y destacó: "Pintaste con los colores más hermosos mis canciones en blanco y negro", reseña Reuters.

Roxette se formó en 1986, y dos años después la banda lanzó su innovador álbum "Look Sharp". Entre las canciones que llegaron a crear conjuntamente figuran algunas tan famosas como 'It Must Have Been Love', 'The Look', 'Listen to Your Heart', 'Joyride' y otras.