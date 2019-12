FOTOS: Encuentran un raro vehículo eléctrico que fue destruido en masa por General Motors hace más de 15 años

Un hombre llamado Jacob Hoyle encontró abandonado en un parking público de Atlanta (Georgia, EE.UU.) un raro ejemplar del EV1, un automóvil eléctrico de General Motors fabricado en 1996 que la compañía decidió destruir en masa hace más de 15 años tras considerarlo "un experimento fallido", según lo reveló el jueves de la semana pasada mediante un mensaje publicado en Twitter, que iba acompañado de tres fotografías del automóvil.

De acuerdo con el portal The Drive, en 1999 la compañía estadounidense interrumpió la producción de ese modelo. Entre 2003 y 2004 retiró del mercado un total de 1.117 EV1. No obstante, Hoyle demostró que la empresa con sede en Detroit no consiguió su cometido, ya que como mínimo todavía existe un ejemplar de ese raro vehículo eléctrico en las calles, aunque sea lleno de polvo y con los neumáticos traseros desinflados.

La historia del EV1

La publicación rápidamente llamó la atención de los amantes del mundo de los coches. Algunos preguntaban por la ubicación exacta del vehículo, sin especificar sus intenciones, mientras que otros sugerían ponerlo a salvo de General Motors para que no corriera el mismo destino que los otros ejemplares de ese modelo. De hecho, hoy en día un EV1 intacto es una pieza de coleccionista cuyo valor equivale a cientos de miles de dólares.

Antes de desahecerse de los vehículos, la compañía estadounidense decidió donar veinte de ellos a museos y escuelas de ingeniería, asegurándose que esas entidades no volverían a poner en la carretera dichos modelos. No obstante, se sabe que el cineasta Francis Ford Coppola tiene uno. Además, existen rumores de que en 2008 un coleccionista anónimo compró un EV1 por casi medio millón de dólares.

El EV1 fue la respuesta de General Motors a una política impulsada en 1990 por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), que requería que los vehículos eléctricos fueran parte de las ventas totales de los fabricantes de coches. A pesar de su batería de plomo-ácido podía alcanzar una velocidad de 225 kilómetros por hora. De hecho, ese proyecto se considera un precedente de los modelos que hoy en día comercializa Tesla Motors, compañía presidida por el empresario multifacético Elon Musk.

