Cámara de Diputados de México aprueba en lo general la Ley de Amnistía para personas vulnerables

La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados, con mayoría del oficialista Morena y sus aliados, aprobó en lo general el dictamen que contempla amnistía para delitosmenores, cometidos por mujeres y hombres en condiciones de pobreza.

¿Para qué casos aplicaría?

La ley establece también la "amnistía" para mujeres en prisión por aborto, así como para los médicos que practicaron la interrupción del embarazo.

No obstante, en septiembre de este año la activista Daniela Tejas, coordinadora de Fondo María, una organización que apoya a mujeres que buscan la interrupción del embarazo, consideró que la palabra amnistía perdona "un delito" y supone que las mujeres han hecho algo malo, cuando el aborto "es una experiencia muy común".

La propuesta del Ejecutivo busca también liberar a personas por el delito de robo simple, así como a indígenas a quienes no se les haya garantizado el debido proceso, una práctica muy común en el país latinoamericano.

Para ser beneficiario de la Ley de Amnistía, que funcionará en delitos federales, los inculpados deberán cumplir con tres condiciones:

Que sea su primer sentencia .

. Que no haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal.

o delitos contra la integridad personal. Que no se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

La amnistía también podría beneficiar a las mujeres encarceladas por delitos contra la salud, ya sea porque fueron obligadas a transportar drogas bajo la amenaza o influencia de su pareja. Entre 2014 y 2016, el número de féminas que ingresaron a prisión por el delito de narcomenudeo en México se incrementó en 103,3 %, según cifras de la organización Equis: Justicia para las Mujeres.

El mandatario mexicano ha explicado que la propuesta busca ayudar a "gente humilde que no tuvo abogados, mujeres, ancianos, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió ni ayudó".

