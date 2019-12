Acusan a varias cadenas de hoteles internacionales de beneficiarse del tráfico sexual

Trece mujeres presentaron este lunes una demanda legal en la que acusan a varios grupos hoteleros internacionales de beneficiarse del tráfico sexual, informa Reuters. Las querellantes afirman que fueron vendidas por sexo en habitaciones de estos hoteles en EE.UU., y muchas de ellas eran menores en aquel momento.

El caso, presentado en un tribunal federal de EE.UU. en Columbus (Ohio), reunió 13 acciones separadas que se habían presentado en los estados de Ohio, Massachusetts, Georgia, Texas y Nueva York.

Un total de doce cadenas hoteleras, incluidas Hilton Worldwide Holdings Inc., Red Roof Inn, Intercontinental Hotels & Resorts, Best Western Hotels & Resorts y Wyndham Hotels and Resorts Inc., fueron acusadas de conocer e ignorar las señales de que mujeres y menores fueron vendidos como esclavos sexuales en sus instalaciones.

Se trata de la primera vez que la industria hotelera, que durante mucho tiempo fue acusada de servir como terreno fértil para la explotación sexual de mujeres y niños, se enfrentó a una acción grupal.

De acuerdo con el caso presentado, los hoteles "obtuvieron ganancias" y "se beneficiaron financieramente" al "proporcionar un mercado para el tráfico sexual".

"Este tipo de malversación corporativa ha llevado a un florecimiento del tráfico sexual en los hoteles que ha alcanzado el nivel de una epidemia a nivel nacional", reza la demanda.

Por su parte, un portavoz de Hilton aseveró en un comunicado que la compañía "condena todas las formas de trata de personas, incluida la explotación sexual" y que esperaba que sus socios comerciales ayuden a cumplir ese compromiso. Los representantes de los demás grupos hoteleros no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de Reuters.