Científicos advierten que los glaciares tropicales del oeste del Pacífico pueden desaparecer en 10 años (FOTO)

Los últimos glaciares tropicales en el oeste del Pácifico podrían desaparecer en un plazo de 10 años o incluso antes debido al cambio climático, afirman científicos de la Universidad de Ohio (EE.UU.) en un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según uno de los autores del trabajo, Lonnie Thompson, los glaciares de la provincia de Papúa, en Indonesia, serán los primeros de derretirse. "Estos serán los primeros en desaparecer, los otros ciertamente los seguirán", comentó el investigador. Estos glaciares, a los que el científico compara con "canarios en una mina de carbón", están cerca de la cima del monte Puncak Jaya y han estado derritiéndose durante años. Este proceso se ha intensificado debido a los efectos en 2015 y 2016 de El Niño, un fenómeno erráticamente cíclico que hace que las aguas del océano tropical y las temperaturas atmosféricas se calienten.

A pesar de que El Niño es el fenómeno climático natural, sus efectos aumenten a causa del calentamiento global. "El ritmo del derretimiento está aumentando exponencialmente", advirtió Thompson. "Es parecido a visitar a un paciente con cáncer en fase terminal y documentar los cambios en su cuerpo, pero no poder hacer nada al respecto", añadió.

El equipo de Thompson vigila la velocidad del derretimiento de este glaciar desde 2010. La verificación de los datos en 2015 reveló que su superficie perdía un metro de hielo cada año. No obstante, en 2016 los investigadores registraron que 4,26 metros adicionales de hielo habían desaparecido, mostrando así un rápido incremento solo seis meses después del último examen.

Asimismo, los científicos midieron la extensión del derretimiento del área superficial del glaciar y descubrieron que esta disminuyó en un 75% entre 2010 y 2018. Por ello, los especialistas creen que el glaciar podría desaparecer en 10 años, probablemente durante el próximo El Niño que tenga una fuerte intensidad.

En las siguientes fotos se puede apreciar cómo la superficie ha disminuido en un plazo de 9 años.

Luas es Puncak Jaya berkurang ~75% dari 2002-2018. Tebal es berkurang 1 m/yr dari 2010-2015 dan5 meter dari 2015-2016 karena dampak El Nino kuat. Gletser terakhir di Pasifik (Puncak Jaya, Papua) terancam punah terkena dampak pemanasan global.https://t.co/7nrpE9mVGkpic.twitter.com/GjiYFZtS1L — Donaldi Permana (@donaldisp) December 11, 2019

Thompson también dijo que es muy probable que otros glaciares tropicales como los de la cima del monte Kilimanjaro (Tanzania) o el glaciar Quelccaya (Perú) corran el mismo destino en un futuro próximo.

Si te ha parecido interesante, ¡comparte esta historia con tus amigos!